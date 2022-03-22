疫情｜防疫措施重創科技界資金鏈 禁飛令放寬有助人才回港

本港嚴格的外防輸入政策阻礙不少企業與外地的商業往來。科技創新界⽴法會議員邱達根聯同5個業界團體，於2月至3月期間已網上問卷形式，訪問了203間創科公司疫情對其業務的影響。逾九成科創企業認為疫情對內地及海外生意往來有很大影響，有六成六公司因未能進行實體商業會談而「開不了單」，在過去一年未能成功融資，影響初創研發和資金鏈；四成公司表示首波疫情以來損失10萬至100萬元，三成損失100萬至500萬元。



香港電腦商會主席許健生以電競作為例子，指收緊限聚令及外國選手到港需要隔離，令許多國際及本地電競活動被迫中止或延期，不少國際賽事主辦商卻步，即使轉為線上比賽及直播活動，亦難以尋求贊助商，業內面臨「手停口停」的情況。此外，業界表示防疫措施大幅減少本港與海外及內地的交流，不少科企的融資、商業及研發活動幾近停頓，不少崗位更出現「逃疫潮，致本港人才流失情況嚴重。



業界希望當局成立督導委員會，主導和促進政府採購本地科企的產品，令他們在疫情下仍有生存空間。邱達根認為政府前日宣布放寬防疫措施有助海外人才回港，期望能盡快有清晰的通關方向，吸收海外人才，同時加強本地人才培訓，避免業界人才外流情況惡化。