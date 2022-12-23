疫情｜防疫措施鬆綁辦婚禮信心回升　譽宴張家豪：逾20對新人決定「加圍」

婚禮宴會人數上限撤銷，陸續有新人決定「加圍」。譽宴集團主席張家豪透露，當局逐步放寬社交距離措施，已見到新人回復辦婚禮的信心，約有20至30對新人乘放寬增加預訂圍數，但因即將踏入新春婚宴淡季，相信2、3月始更能反映婚宴市道復常，目前已接到更多預訂；加上早前放寬至12人一枱，已恢復只有數圍枱的較小規模宴會預訂，料屆時生意比今年初第五波疫情同期增加一倍。
在疫情困擾下，張家豪指當局對餐飲宴會收緊防疫措施，最嚴厲是禁晚市堂食，不少新人因擔心改期，選擇改辦午宴，以免要重新安排攝影師、化妝師等招致新費用。在當局指不會再就晚市設針對措施後，新人復辦晚宴的信心已逐漸增加，相信一年內會陸續回復以往比例。
不理解先放寬快測要求而非取消間板
就防疫措施而言，張家豪稱固然希望有更多放寬，並指16人或12人一枱對防疫意義不大，只會徒增客人成本。他解釋，16人分兩枱，「1條魚都變要2條魚啦」，亦影響氣氛，但他指目前由「8變12」，已有助一些「公司客」復辦升職、退休等小規模宴會。至於枱與枱之間要有1.5米距離，或以間板隔開的要求，他指措施目的是要阻隔飛沫，但病毒通過空氣傳播，而餐廳已需要做好通風，若不用間板又不用相隔1.5米距離，便可更具彈性，例如「細枱變大枱」，方便運作。張家豪續稱，他原以為當局應會較遲放寬快測要求，因為快測確保食客「無中招」，變相分不分隔也無問題，因此他不理解有較高防疫效果的措施，反而比間板這類相對低端的措施率先放寬。
冀當局明年再發放消費券
當局放寬社交距離措施之餘，亦放寬入境檢疫措施，吸引不少市民外遊，張家豪指確實影響生意，但同時亦有不少市民因海外疫情未止、航班運力未恢復、飛機剛從沙漠回來復飛等而推遲外遊計劃。他舉例指，自己小朋友也未曾「中招」，憂慮外遊時染疫或返港抵步後確診。他預料放寬入境檢疫的影響將延續至明年復活節。他希望明年政府再發放消費券，在影響結束後再刺激消費。