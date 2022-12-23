疫情｜防疫措施鬆綁辦婚禮信心回升　譽宴張家豪：逾20對新人決定「加圍」

婚禮宴會人數上限撤銷，陸續有新人決定「加圍」。譽宴集團主席張家豪透露，當局逐步放寬社交距離措施，已見到新人回復辦婚禮的信心，約有20至30對新人乘放寬增加預訂圍數，但因即將踏入新春婚宴淡季，相信2、3月始更能反映婚宴市道復常，目前已接到更多預訂；加上早前放寬至12人一枱，已恢復只有數圍枱的較小規模宴會預訂，料屆時生意比今年初第五波疫情同期增加一倍。

在疫情困擾下，張家豪指當局對餐飲宴會收緊防疫措施，最嚴厲是禁晚市堂食，不少新人因擔心改期，選擇改辦午宴，以免要重新安排攝影師、化妝師等招致新費用。在當局指不會再就晚市設針對措施後，新人復辦晚宴的信心已逐漸增加，相信一年內會陸續回復以往比例。