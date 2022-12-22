疫情｜防疫鬆綁首准試食　陳茂波陪東盟五國總領事逛工展會

本港多項防疫限制今日(22日)起鬆綁，市民可在指定戶外範圍進食，包括在維園舉行的工展會，3年來亦首次開放「試飲試食」。財政司長陳茂波今日與越南、印尼、馬來西亞、泰國和菲律賓5個東盟國家駐港總領事一同到場試食；香港中華廠商聯合會會長史立德，以及多位理事亦有同行。

一同參觀工展會的包括菲律賓駐港總領事Raly Tejada、印尼駐港總領事Ricky Suhendar、越南駐港總領事Pham Binh Dam、馬來西亞駐港總領事Muzambli Markam和泰國駐港總領事Chaturont Chaiyakam，以及相關國家的領事館人員和商會代表。陳茂波邀請一眾總領事及代表團成員在現場試食香港地道食品和飲品，以及東盟國家的特色食品。

風險可控容許市民試食有助銷情

陳茂波表示，工展會是推廣香港品牌和產品的年度重要活動，而東盟是本港第二大貿易夥伴，雙方的雙邊貿易關係越趨重要。他說，藉著今次一同參觀，有助加強向東盟國家推銷香港的產品，為港商開拓更大發展空間。同時，他指今次參觀也看到東南亞國家的產品在本地擁有潛力龐大的巿場，他歡迎更多當地企業及產品擴大在港的營銷及發展。他又稱，過往兩年都聽到市民意見，「睇展覽睇到啲食物都想試下」，目前覺得風險可控，容許市民即場試食有助銷情。