疫情｜院舍外展疫苗接種計劃延至月底 料院友第三針接種率可升至最少七成

政府公布將院舍外展疫苗接種服務特別計劃延長至本月底，邀請醫療團隊持續每星期最少到訪與他們配對的院舍一次。在特別計劃下，政府會向醫療團隊發放特別津貼，以應付因延長計劃而衍生的額外人手及交通開支。



特別計劃自推行至今，院舍的第三劑疫苗接種率已由不足40%提升至超過60%。如計及已接種兩劑疫苗的康復院友，院舍符合第三階段「疫苗通行證」要求，即與已接種第三劑等同的有效接種率達到85%，成效顯著。在延長特別計劃後，第三劑的接種率有望在9月底前提升至最少70%，而計及已接種兩劑疫苗的康復院友，與已接種第三劑等同的有效接種率可超過90%，能更有效加強保護院友和為院舍建立保護屏障。



政府發言人表示，雖然近期疫情嚴竣，個案數字不斷上升，但全速提升院舍疫苗接種率，從而加強保護院友的措施已初見成效。確診院舍院友佔需留院治療的個案比例仍維持在較低水平，可見現時在院舍實施的防疫抗疫措施，包括為院友接種新冠疫苗，能有效保護院友。



根據醫管局的臨時統計數字，今年2月至4月錄得的陽性個案中，涉及安老院舍院友的重症及死亡個案分別有1,422宗及5,028宗，分別佔同期整體重症及死亡個案的41%及56%，而在6月1日至8月30日期間，陽性個案中涉及安老院舍院友的重症及死亡個案則為270宗及45宗。



另外，鑑於近日接連有院舍出現院友及／或員工確診個案，為加強院舍的防疫屏障，政府要求所有院舍員工由明日起須隔天進行一次核酸檢測。與此同時，所有院舍員工仍須繼續在每天值勤前，自行進行快速抗原測試，測試結果須為陰性方可如常上班，務求繼續鞏固對院舍的保護，避免疫情在院舍內爆發。