疫情｜院舍密切接觸者改原址檢疫　亞博三館轉作暫託中心

港府宣布，鑑於近日院舍確診個案持續上升，對暫託中心的需求大增，亞洲國際博覽館11、9及6號館的檢疫中心將分別由12月24日、27日及28日起轉用作暫託中心，接收輕症或無症狀的確診長者和殘疾人士。同時會調整遷離暫託中心安排，所有接受隔離的染疫院友，將與其他獲發隔離令的社區人士安排一致，如在隔離第4及第5天，或其後的連續2天快速測試陰性，即被視為已完成隔離，無需再進行核酸檢測。

密切接觸者改原址檢疫

而為集中資源及早撤離已染疫的院友，屬緊密接觸者的院舍住客，不會再被安排前往檢疫中心，進行檢疫。衞生署衞生防護中心亦已為院舍就照顧緊密接觸者訂定指引，列明院舍員工應留意的感染控制事項。

安老服務協會主席陳志育認為，全港安老院已有8成院友曾確診，加上現時9成院友已接種疫苗，認為有一定免疫屏障，緊密接觸者再染疫的機會不高。他坦言，隨著社區個案上升，院舍確診個案亦有所上升，若維持舊有做法，或令確診者未及送往隔離，反而帶來爆發風險。院舍現時也要盡量避免院友2次感染，所以政府集中資源，改為集中將最高風險的確診者，遷往隔離中心，在風險管理及成本效益上，都是合理做法。

業界：減少勞師動眾可節省資源

而中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英亦表示，疫情持續三年，不少科學家已指病毒雖仍有一定感染力，但殺傷力已與一般流感無異。其院舍近來有數名染疫院友，只消幾日已康復，院舍員工亦已有經驗處理這類情況，他認為只將確診院友送檢疫、緊密接觸者留原址做法可行，能減少勞師動眾，有助節省資源。