疫情｜院舍暫託中心周六重開　可接收340名確診院友

本港新型肺炎疫情回升，社會福利署表示因應近日確診個案增加，周六(25日)起設於石硤尾公園體育館和小西灣體育館的暫託中心會投入運作。當日起，來自安老院或殘疾人士院舍的輕症或無病徵確診院友，將會送往暫託中心接受隔離和照顧。至於由社署管理的博覽館展館，將用作院舍密切接觸者的檢疫中心。

兩暫託中心分別設180及160張病床

石硤尾公園體育館暫託中心設有約180張病床，主要服務來自安老院的確診長者，小西灣體育館暫託中心則設有約160張病床，接收來自殘疾人士院舍的確診院友。兩間院舍分別由九龍樂善堂和騰達護老集團組成的照顧專隊，向中心內病人提供暫時照顧服務。

社署感謝九龍樂善堂和騰達護老集團的支援和配合，令兩間暫託中心得以迅速投入服務，另醫管局會為兩間暫託中心安排醫療支援。如有需要，社署會與有關政策局和部門協調，迅速調動資源和預備場地，啟動其他暫託中心或檢疫設施。

在第五波疫情期間，社署先後徵用多間康文署體育館和啟德郵輪碼頭，設立暫託中心照顧長者病人和正康復的體弱長者。隨疫情緩和，博覽館以外的多間暫託中心已於5月先後結束營運。

康文署提醒租用人可申退款

康文署宣布，石硤尾公園體育館及小西灣體育館明日(23日)起暫停開放作防疫用途，直至另行通告。受場地關閉影響的租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本，郵寄或遞交至康文署相關分區康樂事務辦事處。