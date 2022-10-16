疫情｜陳家亮料變種病毒殺傷力趨減　料百萬人患「長新冠」促正視、設專門診所

本港自新型肺炎疫情爆發以來，累計錄得1,837,848宗確診個案。最新單日確診數字連續4日突破五千宗，香港中文大學醫學院院長陳家亮相信，感染人數將會進一步增加，但指出病毒會一直演變得愈來愈溫和，死亡和嚴重個案未必隨確診個案增加。他又推算，本港可能有過百萬人感染新型肺炎後出現後遺症「長新冠」，建議政府設立專門診所。

若重症死亡個案水平維持 建議再放寬社交距離措施

衞生防護中心近日先後發現變異病毒株Omicron XBB、BA.2.75.2、BA.4.6及BQ.1.1亞系個案。陳家亮在一個電視台節目表示，變種病毒如果要成為主流，傳播力便會增強，但殺傷力要減低才能長期寄居在人體。他期望如按照目前走勢，即未來數個月確診數字增加但嚴重和死亡個案維持，政府便可進一步考慮放寬社交距離措施，以及撤銷入境人士首3日「黃碼」的限制。

中大今年7月展開為期3個月的「長新冠」研究，目標邀請到一萬人填問卷、向一千名參與者提供腸道微生態分析。陳家亮透露，至今已有近7,000名年齡介乎1至102歲的康復者參與，當中七成人持續有「長新冠」症狀，當中女性、年滿65歲及未有接種新冠疫苗的人士，出現「長新冠」風險便更高，但發現「長新冠」情況與確診新型肺炎時間長短無關。