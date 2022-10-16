疫情｜陳家亮料變種病毒殺傷力趨減　料百萬人患「長新冠」促正視、設專門診所

本港自新型肺炎疫情爆發以來，累計錄得1,837,848宗確診個案。最新單日確診數字連續4日突破五千宗，香港中文大學醫學院院長陳家亮相信，感染人數將會進一步增加，但指出病毒會一直演變得愈來愈溫和，死亡和嚴重個案未必隨確診個案增加。他又推算，本港可能有過百萬人感染新型肺炎後出現後遺症「長新冠」，建議政府設立專門診所。
若重症死亡個案水平維持 建議再放寬社交距離措施
衞生防護中心近日先後發現變異病毒株Omicron XBB、BA.2.75.2、BA.4.6及BQ.1.1亞系個案。陳家亮在一個電視台節目表示，變種病毒如果要成為主流，傳播力便會增強，但殺傷力要減低才能長期寄居在人體。他期望如按照目前走勢，即未來數個月確診數字增加但嚴重和死亡個案維持，政府便可進一步考慮放寬社交距離措施，以及撤銷入境人士首3日「黃碼」的限制。
中大今年7月展開為期3個月的「長新冠」研究，目標邀請到一萬人填問卷、向一千名參與者提供腸道微生態分析。陳家亮透露，至今已有近7,000名年齡介乎1至102歲的康復者參與，當中七成人持續有「長新冠」症狀，當中女性、年滿65歲及未有接種新冠疫苗的人士，出現「長新冠」風險便更高，但發現「長新冠」情況與確診新型肺炎時間長短無關。
四成康復者記憶力變差
研究初步發現，分別有四成受訪者受多種病徵困擾或記憶力變差、不能集中精神，亦有三至四成人有失眠、焦慮和抑鬱等情緒問題。針對已接種疫苗和感染變異病毒株Omicron的康復者，陳家亮稱他們的症狀均較短暫和輕微，相信與Omicron殺傷力變弱有關，又稱第四波疫情的病人症狀通常持續較長時間。
檢測腸道細菌助判斷有否「長新冠」
陳家亮指出，有兩至三成受訪者表示「長新冠」可自我康復，惟其他人持續出現不同症狀會影響日常生活，促請政府正視問題，包括建議設立專科診所分流治療，而醫學界本身亦應提升對「長新冠」的認同。他舉例稱，有一名咖啡師康復後無法分別酸味及苦味，但向兩名醫生求醫後僅分別獲告知「沖咖啡前食粒糖」和「咁咪仲好，咖啡咁苦」。
他引述中大醫學院研究報告指，「長新冠」成因與患者腸道內好及壞細菌失衡有關，相信可透過檢測腸道細菌情況，確定康復者是否患上「長新冠」，同時可透過改善細菌失衡紓緩「長新冠」症狀。