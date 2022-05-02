疫情｜陳肇始：將安全有序放寬社交距離措施 重申外防輸入重要

本港昨日新增300宗新冠病毒確診個案，食物及衞生局長陳肇始今日在一個電台節目稱，目前疫情受控，數字大致是向下，重申是否按計劃逐步放寬社交距離措施，要監察多方面的數據，包括疫情數字、污水監測及港大的一些指標，強調放寬措施是逐步、有序及安全。她又稱，外防輸入非常重要，當局一直有了解輸入個案的基因排序，如果病毒變種，可在科學上更加了解。
陳肇始提到，負責審批合資格非本地培訓醫生的委員會沒有停止工作，期望盡快有第二批醫生名單。她說，修例時的初步建議是大概在100間大學以內挑選，但強調沒有既定國家名單，主要視乎課程水平，要與本港兩間醫學院的水平相若，最重要是鼓勵在海外讀書或工作中的醫生盡快返香港工作
禁電子煙法例生效後暫無發現違規
另外，禁止進口及售賣電子煙及加熱煙的法例已經生效，陳肇始表示，衛生署控煙酒督察會因應投訴，進行調查及採取執法行動，至今巡查未發現違規情況。她表示，留意到新法例生效前，有人提出想在「黑市」購買電子煙，她呼籲市民切勿違法，警告違例者最高可判罰款5萬元及監禁6個月。
被問到政府下一步會否禁止市民管有或吸食電子煙，陳肇始指，當局會多管齊下處理，包括收窄可吸煙的範圍，本港目前吸煙率是10.2%，政府目標在2025年前，將比例降至7.8%，並有意推進「煙草終局」，即是將吸煙率進一步降至5%以下。她說，當局會制訂時間表和路線圖，全方位控煙，以達致「無煙香港」的目標，海關會繼續堵截私煙，防止旅客將電子煙或加熱煙帶入境，亦會與衛生署採取聯合行動。