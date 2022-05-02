疫情｜陳肇始：將安全有序放寬社交距離措施 重申外防輸入重要

本港昨日新增300宗新冠病毒確診個案，食物及衞生局長陳肇始今日在一個電台節目稱，目前疫情受控，數字大致是向下，重申是否按計劃逐步放寬社交距離措施，要監察多方面的數據，包括疫情數字、污水監測及港大的一些指標，強調放寬措施是逐步、有序及安全。她又稱，外防輸入非常重要，當局一直有了解輸入個案的基因排序，如果病毒變種，可在科學上更加了解。

陳肇始提到，負責審批合資格非本地培訓醫生的委員會沒有停止工作，期望盡快有第二批醫生名單。她說，修例時的初步建議是大概在100間大學以內挑選，但強調沒有既定國家名單，主要視乎課程水平，要與本港兩間醫學院的水平相若，最重要是鼓勵在海外讀書或工作中的醫生盡快返香港工作