疫情｜陳肇始：未夠時間打第三針　「疫苗通行證」暫仍有效

本港第三階段「疫苗通行證」下周二實施，市民進入食肆堂食、戲院等適用處所，需要接種三劑新冠疫苗。食物及衞生局局長陳肇始在一個電台節目中表示，市民接種第二針後，如果到下周二仍未超過6個月，「疫苗通行證」仍然有效。 另外，當局正研究要求抵港人士完成酒店檢疫後，在家居監測期間再做多一次核酸檢測，以便更早發現是否染疫。

陳肇始表示，本港第三階段「疫苗通行證」下周二實施，市民接種第二針後，如果到下周二仍未超過6個月，「疫苗通行證」仍然有效。 她說，目前市民接種第二、三針的反應積極，本港每日提供10萬個疫苗接種名額，呼籲市民按時接種。

陳肇始表示，現時本港新冠疫情仍然有些膠著，單日確診數字大約是200幾宗，全港每日進行約6萬次核酸檢測，陽性比例約0.1至0.2%，學校及院舍暫時未見大型爆發，雖然偶有零星個案，但都能及早發現。

當局研究抵港人士完成檢疫後在家做多一次核酸檢測

對於早前一名由美國抵港的女子，在第12日的樣本才檢測到陽性，陳肇始指，當局正研究要求抵港人士完成酒店檢疫後，在家居監測期間再做多一次核酸檢測，以便更早發現是否染疫。

被問到會否取消航班熔斷機制，陳肇始說，當局早前已調整了熔斷機制，強調這個機制的初心是要保護大家，做到外防輸入。她表示，任何放寬措施都有代價及風險，如果很快就放寬，欲速不達，因此要平衡。