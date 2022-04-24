疫情｜陳茂波：放寬社交措施經濟回穩 失業率仍需時間回落

財政司長陳茂波在網誌表示，第五波新冠病毒疫情逐漸受控，數個月的嚴厲社交距離措施開始分階段逐步放寬，市面人流增加，不少食肆和商店的生意都明顯好轉，部份食肆的晚市訂座甚至爆滿。疫情逐步受控，加上消費券的效應，將有助支持今季經濟進入穩步改善的趨勢。不過上周公布的最新失業率急升到5%，下月中發表的二至四月份失業率，仍反映第五波疫情的困難情況，故失業率還需要些時間才會掉頭回落。整體經濟亦雖防範外圍風險，包括關注包括本港息率及港匯走勢、資金會否外流，及加息對置業人士和按揭貸款質素的影響等。

陳茂波指，撤銷跨家庭聚會的限制、恢復食肆晚市堂食和四人一桌，及容許戲院、主題公園及健身室等恢復營業。不少市民相約親朋晚飯聚會，外出逛街購物，放鬆心情，加上消費券，支持本季經濟改善。惟提到不少企業及打工仔仍承受著過去疫情造成的經濟壓力和打擊，即使整體經濟初步喘定，但實際面對的生活壓力仍需要持續穩定的環境和足夠的時間才能逐步緩解。他續指，中央支援、特區政府負起主體責任及社會各界團結合力令疫情防控態勢向好，致有空間稍為放鬆，籲盡全力保持這得來不易的勢頭。

不過，陳茂波提到過去幾年在防疫抗疫上，特區政府花了數以千億元計的開支，雖然收入及支出情況較預期略為理想，但計及發債、回撥房屋儲備、未來基金投資回報入帳等，扣除後際上去年度仍處於財政赤字的狀況。同時地緣政治局勢和息率的走勢，美國正面對高達約8%的通脹率，聯儲局上月中已加息0.25厘，市場普遍預計美國今年內可能會進一步大幅加息以應對高企的通脹，需加以留意資金外流情況。

另一方面，港元拆息上升將影響樓宇按揭息率，加重置業人士的負擔，但陳茂波指，本港樓市借貸比率穩健，金管局的資料顯示現時香港過半數住宅物業業主沒有按揭貸款，而銀行按揭貸款人的平均供款與入息比率在八輪宏觀審慎措施下處於36%的低水平，按揭貸款人亦經過壓力測試，有抵禦利率上升的能力。