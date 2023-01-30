疫情｜隔離令撤銷　林永和：痊癒後才上班　開4日病假合理

政府日前宣布，由今日起，撤銷新冠確診者隔離令，檢測呈陽性毋須向政府呈報，沒有徵狀患者可外出或上班。家庭醫生林永和表示，預計會多了確診市民向私家醫生求醫，認為以目前每日約3,000宗確診個案計算，公營醫療體系可服務2,000名病人，私家醫生可應付餘下診症需求。 林永和在一個電台節目中表示，隔離令撤銷後，相信會增加患者向私家醫生求醫，以他的診所為例，即日有約5名新冠病人求診，相信每日最多約10名確診者求醫。大部分非高風險病人毋須服用新冠口服藥，不一定要向處方口服藥的醫生求醫，但過去一星期多了醫生向他查詢，如何登記配置新冠口服藥。但林永和表示，或許有部分醫生基於自己年長、家中有健康狀況差的長者、其他診症服務繁忙等原因，而未能診治新冠患者，希望大家諒解。

林永和：開4日病假亦屬合理

至於隔離令撤銷後，市民看醫生的病假證明會怎樣處理，林永和指，私家醫生會按病情向新冠病人發病假紙，如發燒要卧床，一般會有一至兩日病假，聲沙的病人如從事的職業要多說話，例如老師，可以有4至5日病假。至於是否發出4日或以上病假，讓病人可獲有薪病假津貼，他說為了讓病人痊癒後才上班，開4日病假亦屬合理。

譚金蓮盼僱主接受以快測代替病假紙

勞聯副主席譚金蓮在同一節目表示，部分要照顧體弱人士或幼兒的行業員工擔心，撤銷隔離令後要多次求醫，才獲4日或以上病假，但部分私家醫生不服務確診者，每次看症又要數百元，對基層工友造成負擔。她又關注有零售、餐飲、運輸等員工，請病假除了失去日薪，亦會被扣勤工獎。譚金蓮希望在隔離令撤銷初期，僱主盡量接受以快測陽性結果代替病假紙，讓確診僱員有較多休息。