疫情｜食環署：今年清明節維持火葬服務

第五波疫情肆虐逾3個月，累計死亡個案高達7,000多人，加上深圳早前封城，令棺材出現短缺，殯葬行業面臨極大壓力。食環署署長楊碧筠在電台表示，以往4月5日清明節不會開放火葬服務，但在今波疫情下，下周二清明節當日會繼續提供火葬服務，因此呼籲已預約當日火葬服務的家屬及掃墓市民，留意運輸署的交通安排。

籲家屬善用現有火葬餘額

楊碧筠指，在第五波疫情下，希望殯儀業界及殮葬商積極協助疫情離世者的家屬處理後事，家屬亦節哀順變，並盡量利用火葬服務可預約時段的餘額，盡早處理後事。她提到由於部分家屬希望選取指定日子和時段火化，導致火葬服務未能悉數盡用，呼籲家屬及早善用現有餘額。

她又說，殯儀業界及殮葬商初期對處理新冠患者遺體有疑慮，署方舉辦研討會向業界解說，表明處理新冠遺體與感染沙士或禽流感的遺體做法相同，對釋除疑慮有一定程度幫助。對於目前是否未必每間殯儀館都會安排為新冠患者死者舉行儀式，楊碧筠說或個別仍需要準備，例如添置保護裝備等。

指過去兩周有3000 多副棺木從內地運港

至於棺木運港情況，楊碧筠說，過去兩周已有3,000多副棺木從內地運港，本星期亦會超過2,000副棺木來港，同時她鼓勵業界多用水路運送棺木，因為載貨量大，亦不致佔用跨境貨運的配額。

此外，漁護署呼籲在清明節期間前往郊外掃墓的市民，謹慎處理火種，防止山火發生，並建議市民應遵從簡單守則，包括應使用工具清除雜草，切勿以火燃燒野草；應在化寶盆或鐵桶內燃燒香燭及冥鏹；切勿遺下仍在燃燒的祭品，及離開墓地時確保所有火種已熄滅；同時當日人員會加強巡邏各郊野墓地，如發現有人違例，會採取執法行動，根據《林區及郊區條例》(第96章)，任何人士在郊區留下火種或隨意燃燒冥鏹，可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款2.5萬元及監禁1年。