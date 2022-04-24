疫情｜香港內科專科學院：未打新冠疫苗長者死亡風險高20倍 打針減死亡重症及後遺症

香港內科醫學院指，第五波疫情，確診市民逾一百萬，近九千名確診死亡人士中，60歲以上未有接種疫苗佔死亡人數高達七成。60歲以上未打針確診長者，死亡風險比已打針的高出約20倍。學院強烈呼籲未打一針的長者立即接種疫苗，盡快建立抗體，應付第六波的來臨，減低重症及死亡威脅，並保護家中幼小，避免長新冠後遺症。

院委員會委員周啟明醫生指出，未有接種疫苗而染疫的長者身體受到重創，尤其是肺功能，一些病人嚴重缺氧要接受高流量氧氣治療，一些呼吸衰竭長者要採取俯臥睡減輕痛苦。他更提到，一項超過七千名需住院新冠病人研究，病人不少有出現腦神經認知、全身乏力、肌肉骨骼及心理和社會症狀問題，可見新冠病毒不但引致死亡，病毒造成的後遺症亦可以相當嚴重。

康復後有長新冠後遺症

香港內科醫學院老人科專科委員會主席陳德揚醫生指出，長者應盡快完成第三針接種，確保減低感染病毒及確診後出現重症及死亡，並可減低長新冠後遺症，最常見包括氣喘、疲倦、輕微認知障礙長者退化明顯。

政府最新推出「疫苗接種到戶服務」網站（www.covidvaccine.gov.hk/hv/)及熱線 56885234，為未打針的70歲以上長者以及因病患或殘疾人士上門打科興疫苗。

