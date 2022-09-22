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2022-09-22 11:26:40

疫情｜馬時亨：港防疫政策「兩頭唔到岸」　在水中央遲早浸死

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馬時亨指，本港的防疫政策「兩頭唔到岸」，遲早浸死。(資料圖片)

馬時亨指，本港的防疫政策「兩頭唔到岸」，遲早浸死。(資料圖片)

冠疫情肆虐近三年未止，越來越多聲音要求社會復常。商務及經濟發展局前局長馬時亨今日(22日)在電台表示，本港防疫政策正嚴重影響香港作國際金融中心的地位，他明白政府行事要謹，不想社會如醫務衛生局長盧寵茂所講「共赴黃泉」，惟香港的檢疫政策已實施太長時間，按他理解本港的防疫政策相對內地可以有較大自由度，有彈性調整。他指本港現時無條件零，難以與內地通關，但亦無法對外開放，形容本港目前「兩頭唔到岸」，「在水中央，但遲早浸死」。

馬時亨指，近月到東南亞和歐洲公幹，當地不少地方已視新冠病毒流感般的風土病，有些地方已解除口，機場的免稅店生意興旺，與香港水盡鵝飛的機場形成烈對比，以往可以直航到蘇黎世，但近月就要經東南亞轉機，亦要花逾1,000港元在東南亞做檢測，除了費用，亦要擔心航班延誤，而且旅客回港後又要再做檢測，種種麻煩和關卡令旅客卻步。他坦言，就算檢疫安排放寬至「0+7」亦作用不大。

形容港淪為孤島    新加坡趁機「搶人」

他續稱，目前香港的防疫政策「兩頭唔到岸」，既不能與內地通關，又無法對外開放，強調「在水中央，但遲早浸死」。他又形如今的香港就像一座孤島，當外國國家放寬防疫政策，但香港依然停留原地，更指因防疫嚴峻，導致香港人才流失，尤其金融、IT育以及醫護四個行業最明顯，而新加坡就利用香港未開放的空隙，搶去不少資管理業務、盛事及人才，儘管本港在股市及債市仍有優勢，但門關得越耐，被搶去優勢的風險亦越高

馬時亨指，理解政府要謹行事，制訂政策時要平衡病毒輸入風險，但亦要盡快部署及公布對外開放的路線圖。他不想社會如醫務衛生局長盧寵茂早前所講「共赴黃泉」，惟香港檢測政策實施時間太久，難以保持原有優勢，亦不利於日後回復香港經濟

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