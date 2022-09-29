疫情｜馬會捐逾1億提供「長新冠」復康支援　推手機App助患者自我管理監測

新冠疫情持續近3年，雖然不少感染者都能痊癒，惟部分感疫人士復康後或會出現疲勞、氣促、記憶力差等「長新冠」的情況，影響日常生活。馬會今日(29日)宣布，透過其慈善信託基金撥捐超過1億港元，與非政府組織推出「賽馬會長新冠復康計劃」，為新冠病毒康復者，特別是弱勢社群，提供全面復康支援，計劃旗下的3項服務已於9月分階段推出，預計大約4萬人受惠，另外3萬人會透過自我管理應用程式加速康復。

程式提供 醫 護 專家等 教 學資源

馬會有關計劃中的3項服務，包括「自我管理支援服務」、「社區支援服務」以及「院舍支援服務」，其中「自我管理支援服務」就參考海外「長新冠」自我管理的經驗，由中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院推出「自我管理應用程式」，為患者提供提示和建議。程式能協助用戶制定復康目標，及因應其身心狀態進行自我監測，更可獲取由醫護、中醫師、物理治療師等專家制定的教學資源，有效管理「長新冠」症狀。

至於「社區支援服務」是為期一年的先導計劃，以弱勢社群為優先服務對象，參與計劃的8個非政府組織，會透過其分布在12區的指定服務單位，為1萬名合資格的「長新冠」患者，以個案管理模式，按患者個別的復康需要，制定不多於12星期的個人護理計劃及訂立復康目標。

「院舍支援服務」就有鑑安老院舍是第五波疫情的重災區，特別是資源緊絀的私營院舍，5個非政府組織推出為期一年的先導計劃，為居住於院舍的「長新冠」患者提供為期12星期的跨界別復康護理，另計劃亦會為其他受疫情影響的院友提供情緒及營養等支援服務。

用戶可 免費下載程式

在申請安排方面，「自我管理支援服務」可自行到網站或下載流動應用程式，費用全免；「社區支援服務」須符合3項要求，包括曾染疫、受「長新冠」影響及未曾接受醫管局中醫門診特別診療服務等；「院舍支援服務」則不會接受個別申請，相關的非政府組織會直接聯絡私營安老院舍。