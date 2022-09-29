熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
本地
2022-09-29 15:47:56

疫情｜馬會捐逾1億提供「長新冠」復康支援　推手機App助患者自我管理監測

分享：
馬會推出「賽馬會長新冠復康計劃」，旗下的3項服務包括「社區支援服務」、「院舍支援服務」及「自我管理支援服務」。(馬會圖片)

馬會推出「賽馬會長新冠復康計劃」，旗下的3項服務包括「社區支援服務」、「院舍支援服務」及「自我管理支援服務」。(馬會圖片)

新冠疫情持續近3年，雖然不少感染者都能，惟部分感疫人士復康後或會出現疲勞、氣促、記憶力差等「長新冠」的情況，影響日常生活。馬會今日(29日)宣布，透過其慈善信託基金撥捐超過1億港元，與非政府組織推出「賽馬會長新冠復康計劃」，為新冠病毒康復者，特別是弱勢社群，提供全面康支援，計劃旗下的3項服務已於9月分階段推出，預計大約4人受3人會透過自我管理應用程式加速康復

程式提供專家等學資源

馬會有關計劃中的3項服務，包括「自我管理支援服務」、「社區支援服務」以及「院舍支援服務」，其中「自我管理支援服務」就外「長新冠」自我管理的經驗，由中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院推出「自我管理應用程式」，患者提供提示和建議。程式能協助用戶制定復康目標，及因應其身心狀態進行自我監測，更可獲取、中醫師、物理治療師等專家制定的學資源，有效管理「長新冠」症狀。

至於「社區支援服務」是為期一年的先導計劃弱勢優先服務對象，參與計劃的8非政府組織，會透過其分布在12的指定服務單位，1名合資格的「長新冠」患者，以個案管理式，按患者別的需要，制定不多於12星期的個人護理計劃及訂立復康目標

「院舍支援服務」就有鑑安老院舍第五波疫情的重災區，特別是資源的私院舍，5個非政府組織推出期一年的先導計劃居住於院舍的「長新冠」患者提供12星期的跨界別復康護理，計劃亦會其他受疫情影響的院友提供情營養等支援服務。

用戶可免費下載程式

在申請安排方面，「自我管理支援服務」可自行到網站或下載流動應用程式，費用全免；「社區支援服務」須符合3項要求，包括曾染疫、受「長新冠」影響及未曾接受醫管局中醫門診特別診療服務等；「院舍支援服務」則不會接受個別申請，相關的非政府組織會直接聯絡私營安老院舍。

「賽馬會長新冠復康計劃」的自我管理應用程式及網站，能協助用戶制定復康目標，及因應其身心狀態進行自我監測，更可獲取各類專家的健康教學資源，有效管理長新冠症狀。(馬會圖片) 「賽馬會長新冠復康計劃」的自我管理應用程式及網站，能協助用戶制定復康目標，及因應其身心狀態進行自我監測，更可獲取各類專家的健康教學資源，有效管理長新冠症狀。(馬會圖片)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受