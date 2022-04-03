疫情｜高拔陞指重症及死亡數字高峰回落 籲輕症患者勿誤解毋須治療或用藥

醫管局行政總裁高拔陞與食衛局長陳肇始出席特首林鄭月娥抗疫記者會，高拔陞交代本港疫情情況，指目前重症個案明顯減少，3月初至中的高峰期一度約250人需用呼吸機，近日回落至150人；死亡個案也減少，由每日近200至300宗減至近日100多宗，惟數字仍屬高，但冀可持續減少。他又提到指定診所每日名額超過4,000個，近日每日約1,600人使用服務，約佔使用量45%，足應付需求。

籲輕症也及早治療

高拔陞指，疫情數字多方面均有回落，他建議染疫人士，即使病情輕微，確診5日內有病徵也應接受治療，不要待病情惡化才尋求治療，市民不要誤解輕症不用診症及食藥。他表示，目前留院的約9,000名新冠病人中，仍檢測呈陽性病人約5,000名，另外不少患者已轉為陰性，但因有慢性病患仍需留院治療，但情況已令病床使用彈性增加，減輕醫院壓力。就新冠病口服藥使用情況，他表示已發出2.3萬個療程，當中多經指定診所派發使用，也有經院舍、住院病人和隔離酒店讓患者使用。

就其他支援，他指支援熱線已增至180條，相信有需要市民都能尋求到協助。

研擴大中醫本港醫療系統比重

當局又計劃抗大中醫藥支援抗疫工作，加大中醫在港醫療系統重要性，食衛局長陳肇始表示，目前北大嶼山醫院香港感染控制中心及亞博治療中心，均由中西醫團隊共同評估，為適合及願意患者提供中醫治療，至今已為300名患者提供1,400次治療。在社區隔離、院舍長者、暫托中心及康復治療中，也有中醫藥介入治療方案，抗疫中成藥至今派發930萬盒。