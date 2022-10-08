疫情︱高拔陞料BA.2.75出現　或會在社區傳播

醫管局行政總裁高拔陞相信，若然香港出現BA.2.75變種病毒的個案，預計將會在本地的社區傳播，並擔心可能造成確診及入院數字回升，加上冬季可能出現流感高峰，故本港需要做好準備。

高拔陞今早（8日）出席商台的節目訪問，他指目前本港的BA.2.75個案較少，但海外出現確診及入院人數反彈，擔心香港亦會出現同樣情況。而且高指，冬季還有可能出現流感高峰，因此提醒本港要做好準備。高指BA.2.75的個案有機會在本港的社區傳播，而新變種病毒的臨床病徵與BA.5相似，不過相關數據不多，要密切留意。

醫管局做多項準備迎接冬季

高指本港在應對BA.5時做了不少準備，包括增加指定診所、提供視像診症及送藥服務等，都有助解決疫情，他指若冬季出現服務需求增加，醫管局將會加大服務量，亦會與私家醫院合作，做好多方面的準備。

另外高又透露，在放寬公立醫院的探訪安排後，病人與家屬的交流增加，見到年長病人在情緒和康復狀況都有所改善。但現時仍有3成住院病人未完成接種第3針疫苗，擔心病人在染疫後危險性會增加，醫院規定家屬探病時要持有48小時內的核酸檢測陰性證明，防止大量人士進入醫院引發感染風險。

對於流感高峰期，高表示目前難估計何時到達，他指接種流感疫苗後，需要數個星期才能令體內的抗體上升，呼籲市民盡早接種流感疫苗。