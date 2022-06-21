疫情｜高拔陞：疫情反彈需做好準備 已提升公立醫院應變能力

醫院管理局行政總裁高拔陞在網誌中表示，面對疫情反彈，必須做好準備應對，並已提升公立醫院的應變。他表示，本港疫情在過去一、兩星期出現反彈，醫管局已經提升公立醫院的應變，近日各聯網重新做好準備，務求每個聯網都預留足夠病床可隨時接收新冠病人，亞博館設備亦已準備就緒，能在幾天內重新接收病人。各醫院已制訂實名制的輪值安排，以應付確診個案突然間大幅飈升，醫管局亦成立了一個高層次的緊急應變指揮中心，加速各公立醫院應對重大公共衞生事件的能力。

高拔陞提到，近期感染的病人大多病情較輕微和穩定。近期每日有大約幾十名新增確診病人，需要入住公立醫院接受治療，這個數目雖然較幾星期前上升，但整體仍然平穩。至於需要入住隔離病房、情況嚴重或危殆的病人數目，暫時亦未見大幅飈升。萬一疫情惡化，局方會竭力確保運作、人手、藥物供應及病床供應如常，醫院仍有空間接收更多病人。

成立緊急應變指揮中心

他續指，局方近日已指示各聯網重新做好準備，務求每個聯網都預留足夠病床可隨時接收新冠病人。現時新冠治療中心（亞博館）雖然處於備用狀態，但館內的病床和醫療設備已準備就緒，有需要時可以在幾天內重新接收病人。各醫院亦已制訂實名制的輪值安排。若確診個案突然大幅飈升，需要抽調人手進入隔離病房當值，隨時可以在這個實名制的輪值安排中，即時抽調到大量人手照顧病人。為了提升醫管局應對疫情和其他重大公共衞生事件的能力，醫管局最近成立高層次的緊急應變指揮中心，務求加速各公立醫院應對重大公共衞生事件的能力。

高拔陞強調，面對疫情反彈，必須做好準備應對，但要應對面前的局面，必須要全社會一同努力。面對疫情反彈的重要關頭，希望市民繼續堅持，盡力遏抑病毒傳播，令疫情再次回落。他亦提醒醫護人員在疫情反彈時應盡最大力度減低疫情傳播的風險、減少大型聚會。