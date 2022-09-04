疫情｜高永文：新冠「流感化」言之過早

每日新冠確診新增宗數達1萬宗，前食物及衞生局局長、行政會議成員高永文表示，需入院病人由上月每日1,000名病人增至3,000人、公立醫院已有四成非緊急服務受影響，希望轉到公立醫院醫治的私家鋻院病人也受延誤，反映本港醫療系統瀕臨超負荷，但目前把新冠流感化假設是言之過早，質疑「躺平」抗疫是否真的成功，不能假設未來會有病性愈來愈低的新變種病毒，現時非適合「放手」取消疫措施。

高永文於一個電台節目中表示，社會上有兩派聲音，一是較重視社會回復正常運作，一派則認為疫情不重要，多市民確診可提高整體免疫水平，加上達致高疫苗接種率，就可如西方國家一樣，讓疫情定，但他質疑西方的「躺平」抗疫模式是否真的成功，而這些國家在過去兩三年亦付出慘重的傷亡代價，亦不能假設未來會出現病性愈來愈低、「流感化」病毒。

他認為推動接種疫苗是社會共識，但認為部分人鼓勵市民只打某種疫苗不正確，指有數據顯示角款疫苗都能形成有效保護，認為愈權威專家，愈要考慮言論對公眾影響。至於當局正研究把疫苗通行證適用年齡由12歲降至5歲，高永文指希望家長理解政府政策並非強逼打針，而是希望保護小童，認為本港鼓勵打針措施比其他地區已不算極端，至於任何便利政策的建議都可以討論。