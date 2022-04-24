疫情｜黃偉綸：組裝合成隔離設施可改建成過度房屋

發展局局長黃偉綸在網誌表示，啟德社區隔離設施部分設施已建至第4層，並陸續進行機電設施的接駁和驗收工序，料將於5月至6月分兩期完成。建造團隊希望爭取早日完工，以提升香港抗疫和隔離方面的能力。他又說「組裝合成」建築法建造的隔離設施在疫情緩和後，屆時部分設施或有潛質改為過渡性房屋，希望盡量做到以民為本。

黃偉綸指，其中位於啟德郵輪碼頭附近和竹篙灣項目的隔離設施，是以組裝合成建築法建造，與早前啟用的6個社區隔離設施項目不同。組裝合成即以預製組件在廠房完成大部分飾面，有效縮短施工時間。其中啟德社區隔離設施的規模較大，將提供約3,000個房間，現時部分設施已建至第4層，預計於5月至6月分兩期完成。設施樓高4層，設有升降機，其他輔助設施包括樓梯、走廊、屋頂等，均以預製組件形式製造，然後運往工地裝嵌。升降機由訂購到最後交付使用通常需時最少半年，但團隊及多方努力下，目前升降機可望在較短的時間內完成安裝。