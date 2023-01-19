疫情｜1月30日起取消隔離令毋須呈報　無症狀患者可自由外出上班 (持續更新)

【16:45更新】 醫務衛生局局長盧寵茂和勞工及福利局局長孫玉菡等今日下午(19日)見傳媒，交代政府在1月30日(年初起)起撤銷隔離令的詳情，當日起政府不會再向確診者發出隔離令，改為發出健康措施建議，無症狀患者可自由外出或上班，惟政府不會改變目前疫情緊急應變級別，直至另行通知。

盧寵茂：港已 度過另一個疫情高峰

盧寵茂指，本月30日起不會再向感染人士發出隔離令，患者毋須再在住所、醫院或隔離設施等接受隔離，而檢測陽性的人士，亦毋須再透過署方的網上平台申報，政府會改為發出健康措施建議，惟他強調取消隔離令，不代表疫情消失，尤其是「一老一幼」及醫療系統，加上全球疫情仍有變數，所以政府會維持疫情緊急應變級別，直至另行通知。

他解釋，政府作出有關安排，是審視確診人數與污水監測數據，指由第五波疫情起，看到有兩個高峰，包括2022年初及年底。而最近的確診數字已由去年底的3萬宗降至最近的約3,000宗，說明香港已度過另一個高峰。

社區隔離設施短期內維持運作

衛生防護中心總監徐樂堅就指，中心本月30日起會停止向市民發放抗疫資訊包，當局3個陽性呈報平台當日會停止運作，當局會建議檢測呈陽性人士，注意個人衛生，避免參與大型集會，惟無症狀感染者可以外出活動和上班，不過建議學生不要上學，直至快測陰性，若有需要可求醫，做法與其他呼吸道疾病類似。

至於社區隔離設施，他指短期內會維持運作，中心會有序安排隔離人士離開，而檢測陽性的市民，仍可以透過消防處聯絡入住隔離設施，最多可以逗留7日，毋須等到陰性亦可以離開，社區隔離設施和院舍暫託中心的過渡安排，會延續至下月28日。

醫管局行政總裁高拔陞就指，目前港7間新冠指定診所的服務，會由1月30日開始，改由70多間普通科門診診所繼續提供服務，包括為新冠感染者提供口服藥物。

孫玉菡： 確診員工病假安排無異其他疾病

勞福局長孫玉菡就交代病假安排，他指由1月30日起，若僱員確診新冠肺炎，病假安排與其他疾病無異，如有醫生認為有需要，便會發出醫生紙，僱員可按醫生建議獲得休假及有薪病假。至於無症狀員工怎樣可以拿到病假，孫玉菡表示，可個別與僱主商討工作安排，但強調僱主若要求確診員工不要上班，需要如常支薪。

有關院舍工作值勤安排，孫玉菡指院舍員工繼續要每48小時完成核酸檢測，以及每日做快測的要求，如院舍員工感染，院舍員工不應上班，當局已提供實報實銷的人手支援特別津貼，讓院舍招聘額外人手。

盼市民冬季堅持戴口罩 盧寵 茂：適時調整或取消口罩令

至於何時取消口罩令，盧寵茂坦言，他日常生活中都不想戴口罩，惟口罩在疫情中發揮重要作用，避免市民染疫及死亡，明白市民已戴口罩3年，但口罩幫助市民度過冬季流感感染，他希望市民在冬季堅持戴口罩，強調政府會在適當時間調整或取消口罩令。

會否擔心帶領香港走「黃泉路」？ 盧寵 茂：方向與專家說法一致僅執行有區別

被問到政府維持疫情緊急應變級別的意義，以及專家所指香港已有混合免疫能力的有關理論是否正確，當中放寬防疫措施，會否擔心帶領香港走向「黃泉路」時。盧寵茂重申，疫情進入新階段，但不是代表疫情已消失，世衛仍列新冠病例為國際關注的突發公共衛生事件。

至於香港已有混合免疫能力的相關理論，他稱一直與專家有密切溝通，亦聽到專家的有關意見和理論，重申政府一直好清晰地是以穩步有序方面處理疫情，不希望走回頭路，由現屆政府上任以來，政府方向與專家說法是一致，只是在理論與政策之間或在執行方面有區別，政府需要看到足夠數據，例如醫療系統有足夠能力可以應付、疫苗接種率及自然感染免疫屏障足以令到大部分是輕症，政府方能執行政策，故他認為理論與政策是沒衝突。