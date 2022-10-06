疫情｜10月下旬起自費檢測服務兩級制　「標準」收150元「特快」240元

本月下旬起社區檢測中心或檢測站提供兩級制自費檢測服務，標準收費150元，特快收費240元。(資料圖片)

政府今日(6日)公布，即日起陸續落實新措施提升社區檢測服務，務求進一步便利市民接受核酸檢測，當中政府會將多個流動採樣站常規化為社區檢測中心及社區檢測站，常規化後，合共85個社區檢測中心/檢測站會組成社區檢測網絡，覆蓋全港18區及大部分港鐵站鄰近範圍，政府粗略估算，約七成人口由居所步行最多15分鐘(約一公里範圍內)即可到達社區檢測中心/檢測站。

同時，自費檢測服務亦會有調整，政府指10月下旬起，全部85個檢測中心或檢測站將提供兩級制的自費檢測服務，讓市民以更相宜的價格享用更快捷的核酸檢測服務作一般社區或私人用途(例如出行或工作證明)，確實推行日期容後公布，當中分為「標準自費服務」及「特快自費服務」，詳情為：

「標準自費服務」：若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為150元。

「特快自費服務」：若檢測結果為陰性，巿民會在採樣12小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為240元。

11月起「願檢盡檢」者須用「安心出行」預先登記資料

政府亦為特定高風險人士如安老院、護養院員工於社區檢測中心或檢測站設立「綠色通道」，減少輪候時間。另外，政府指11月起，「願檢盡檢」人士必須先用「安心出行」預先登記資料，生成「檢測登記碼」，才可接受免費檢測，以便簡化登記流程。