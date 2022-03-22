疫情｜1050棺木未來5日抵港 寰宇殯儀館月底指定為新冠逝者辦喪禮

食環署發言人表示，經與內地相關單位協調下，過去4日再有超過960副棺木經水路及陸路抵港，預計未來5日將再有接近1050副棺木陸續運抵。由上周1起計，至今已有逾2,170副官本運抵本港。東華三院將其轄下的寰宇殯儀館由本月29日起轉為專為感染新冠病毒離世人士舉辦喪禮的指定殯儀館，並會增開靈堂及開放館內指定地方，予持牌殮葬商替先人進行化妝及舉行瞻仰遺容儀式，發言人表示感謝，並呼籲其他殯儀館和殮葬商支持此做法，積極協助這些有需要的家屬辦理後事。

務求即日完成火化申請

考慮到市民對火化服務有迫切需求，食環署早前已將每日可供預約的火化時段大幅增加至260至300節，目前火化時段有充足餘額供預訂，食環署亦已加派人手處理預訂火化服務的申請，務求可即日完成處理當日的申請。食環署轄下所有火葬場於清明節當日繼續提供火葬服務，再籲市民留意當日附近交通運輸安排。

再增6靈堂辦喪料每月可增逾400時段

東華三院表示，29日起，寰宇殯儀館增加開放1樓及3樓共6間靈堂，專為新冠肺炎逝世患者舉辦喪禮，容許屬下殯儀館直接處理的喪事，以及由持牌殮葬商處理的喪事在館內指定地方替先人進行化妝及於喪禮期間進行瞻仰遺容儀式，預料新安排每月平均可新增逾400個喪禮時段，有關安排將會按市民需要，逐步推廣至全館各樓層。