疫情｜11月1日起提高中學全日面授門檻 須9成學生完成3針

教育局今日（30日）向全港學校發信，指個別中學如有意於11月1日或以後為全校或個別級別學生安排全日面授課堂，其已完成接種3劑疫苗的學生必須達到全校或該個別級別可接種疫苗的學生人數的90%或以上，否則學校必須於當日起進行半天面授課堂。

暫不安排小學幼稚園全日面授課堂

局方指，如有醫生證明顯示暫不宜接種疫苗、因近期曾確診暫不宜接種疫苗及身處香港以外地區的人士，則不計算入全校可接種疫苗的學生人數内。小學及幼稚園學生年紀較小、自理能力較低，而3至11歲群組的疫苗接種率目前仍不高，故暫時不安排小學及幼稚園全日面授課堂。提供非本地課程的學校因應學校的情況和學生的需要而作出彈性安排。至於提供非正規課程的私立學校，應繼續維持半天面授課堂，適用於中學的全日面授課堂安排並不適用於此類學校。

局方又指，現時如個別學生已完成接種兩劑疫苗並超過14天，學校可安排相關學生在放學後或上學的另一個半天進行非學術性的課外活動，該等學生亦可在校內進行不佩戴口罩的活動。為進一步在學校築起保護屏障，由10月1日起，有關安排會加強至完成接種3劑疫苗，5至11歲只須接種兩劑復必泰疫苗的學生或因曾感染2019冠狀病毒病而無需接種第三劑疫苗的學生除外。

鼓勵教職員學生今明兩日各做一次快測

另外，學校亦須提醒家長確保每天學生回校前已量度體溫及進行快速抗原測試。為及早識別已確診感染的教職員及學生，教育局促請學校鼓勵其教職員和學生，提早於開學前兩天起(即8月30日及31日)每天進行一次快速抗原測試。有發燒、出現呼吸道感染徵狀或快速抗原測試呈陽性的教職員和學生，均不應上班/上學。