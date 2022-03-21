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2022-03-21 17:34:22

疫情｜14歲少年墮樓亡計入死亡數字　兩漢死因料與新冠無關

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衛生防護中心傳染病處主任張竹君(左)及醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業(右)。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君(左)及醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業(右)。

第五波疫情持續，本港今日(21日)新增14,068宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，連續第5日錄得跌勢，包括4,523宗核酸檢測陽性，以及9,545宗快速測試陽性呈報個案；其中4517宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計1,049,127宗個案。醫管局公布，昨日多179宗死亡個案，包括兩名預料與新冠病毒沒有關係的個案，局方估計兩人均死於其自身疾病；另有43宗早前離世個案，包括一名14歲墮樓亡的少年。

在昨日新增的179宗死亡個案，包括102男77女，年齡介乎44歲至103歲，當中98人來自院舍；其中115人沒有打針、38人打過一針、24人打過兩針、兩人打三針；167人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕，均患有長期病患。另再多43人危殆、69人嚴重，目前117名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多43人離世，但因數據滯後未有公布，包括20男23女，年齡介乎14歲至101歲。醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業形容，其中44歲男死者及57歲男死者的死因可能與本身疾病比較大關係，未必與新冠有關係。

張竹君：打一針都比唔打好

整體死亡個案分析方面，第五波累計5,906宗死亡個案。死亡率方面，整體死亡率為0.56%，打兩針死亡率為0.1%、一針為0.62%，未打針死亡率則為2.75%。衛生署分析其中281宗死亡個案，其中24宗懷疑為Delta，佔8.5%。張竹君強調，數據顯示「打針好過冇打針好多，就算打一針都比唔打好」。新冠口服藥方面，李立業補充指至今處方逾6,000劑默沙東的Molnupiravir，以及向逾160人處方輝瑞的Paxlovid。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君。 醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業。

兩宗料與新冠無關死亡個案

  • 44歲男子：沒有打針，本身為院舍院友，因血糖低入院，接受快速測試和檢測均呈陽性，CT值逾30，第12天快速測試陰性後送往護老院，療養至3月20日昏迷不醒，急救後離世
  • 57歲男子：沒有打針，本身行動不便、心臟病，2月8日因心肌梗塞入院接受「通波仔」手術，入院篩查結果呈陽性，手術後送往心臟科深切治療部，2月9日送往隔離病房，至2月28日轉送內科病房，及至3月13日轉至荔景大樓接受復康治療，其後CT值不斷增加、即病毒量愈來愈低，至前日(19日)血壓急跌轉往內科病房，延至昨日下午離世

較年輕死亡個案

  • 56歲男子：曾打兩針，本身患有腎病、需要洗肚，3月2日下午因氣促和腳腫前往瑪嘉烈急症室，入院檢測呈陰性，至3月4日檢測呈陽性，其後情況轉差，延至昨日凌晨離世
  • 58歲男子：沒有打針，本身患有肝硬化，3月15日上午因頭暈和氣促前往明愛醫院急症室，X光顯示出現肺炎，其後核酸檢測呈陽性，情況陸續轉差，延至昨日下午離世
  • 58歲男子：沒有打針，本身患有糖尿病、曾中風，3月3日凌晨因家中快速測試陽性、出現咳嗽和進食困難前往將軍澳醫院急症室，X光顯示出現肺炎，延至昨日下午離世

早前離世較年輕死亡個案

  • 14歲男子：高處墮下，3月6日凌晨送往伊利沙伯醫院急症室後證實死亡，按既有程序檢測呈陽性
現時政府禁止食肆晚市堂食、限制2人1枱。(陳奕釗攝) 現時政府禁止食肆晚市堂食、限制2人1枱。(陳奕釗攝) 現時政府禁止食肆晚市堂食、限制2人1枱。(陳奕釗攝) 政府暫緩推行全民檢測。(陳奕釗攝) 政府暫緩推行全民檢測。(陳奕釗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝) 政府擬放寬社交距離措施。(夏家朗攝)
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