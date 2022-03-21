疫情｜14歲少年墮樓亡計入死亡數字　兩漢死因料與新冠無關

第五波疫情持續，本港今日(21日)新增14,068宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，連續第5日錄得跌勢，包括4,523宗核酸檢測陽性，以及9,545宗快速測試陽性呈報個案；其中4517宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計1,049,127宗個案。醫管局公布，昨日多179宗死亡個案，包括兩名預料與新冠病毒沒有關係的個案，局方估計兩人均死於其自身疾病；另有43宗早前離世個案，包括一名14歲墮樓亡的少年。

在昨日新增的179宗死亡個案，包括102男77女，年齡介乎44歲至103歲，當中98人來自院舍；其中115人沒有打針、38人打過一針、24人打過兩針、兩人打三針；167人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕，均患有長期病患。另再多43人危殆、69人嚴重，目前117名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多43人離世，但因數據滯後未有公布，包括20男23女，年齡介乎14歲至101歲。醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業形容，其中44歲男死者及57歲男死者的死因可能與本身疾病比較大關係，未必與新冠有關係。

張竹君：打一針都比唔打好

整體死亡個案分析方面，第五波累計5,906宗死亡個案。死亡率方面，整體死亡率為0.56%，打兩針死亡率為0.1%、一針為0.62%，未打針死亡率則為2.75%。衛生署分析其中281宗死亡個案，其中24宗懷疑為Delta，佔8.5%。張竹君強調，數據顯示「打針好過冇打針好多，就算打一針都比唔打好」。新冠口服藥方面，李立業補充指至今處方逾6,000劑默沙東的Molnupiravir，以及向逾160人處方輝瑞的Paxlovid。