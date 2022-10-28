疫情｜2歲女童確診現嘶吼症　劉宇隆：難料腦部有否受損

再有確診新型肺炎的幼童危殆。一名2歲女童前日(26日)因發燒和咳嗽，到私家醫院急症室求診，翌日轉送到瑪嘉烈醫院並證實確診，同時出現嘶吼症。女童現時在瑪嘉烈醫院兒科深切治療病房接受治療、需要使用呼吸機，情況危殆。

再次呼籲幼童接種新冠疫苗

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，女童有服用抗病毒藥，現正接受氧氣治療，估計醫院會再處方吸入性腎上腺素和類固醇。他估計，女童只需插喉兩至三日，對其情況感審慎樂觀，因過往很少出現因嘶吼症而離世的個案，惟坦言難料腦部有否受損。

女童母親3日前確診，而女童本身沒有自身疾病，亦未有接種新冠疫苗。劉宇隆再次呼籲家長，應盡快為子女打齊疫苗。

75名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,023名確診者正入住隔離設施留醫，包括389名病人在隔離病房、118名病人在二線隔離病房、516人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有35名危殆及40名嚴重病人留院，當中8名危殆病人正接受深切治療。

之前確診的約2歲半男童情況仍然危殆，劉宇隆形容他接受開腦手術後腦壓仍然高，坦言情況不樂觀、令人憂慮。至於日前出現嘶吼症的21個月大女童，情況維持穩定。