疫情｜21個月大女童同時染新冠及鼻病毒　出現嘶哮症狀再度入院

一名確診新型肺炎的21個月大女童，上周六(22日)發高燒、氣喘和胃口差入院，同日到指定診所求醫。她兩日後到伊利沙伯醫院急症室求醫，經治療後情況穩定和出院，惜昨晚突然氣喘和出現嘶哮症狀並再次入院。

醫管局總行政經理關慧敏稱，女童本身已接種兩劑新冠疫苗，她現正在兒科深切治療部留醫，需要用呼吸機協助，其氣管分泌亦發現有鼻病毒，即同時感染新型肺炎和鼻病毒。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，女童昨日傍晚呼吸再變差、出現嘶哮症，吸氣時胸口向內凹。

女童昨日血含氧量降至85、心跳加快至每分鐘180次，其血液亦出現酸中毒。劉宇隆稱，女童入院後院方隨即使用吸入型腎上腺素，以及靜脈注射類固醇為其氣管消腫，惟效果不佳，醫生最終決定插喉為她供氧，幸情況現已轉為穩定。

劉宇隆：染疫短時間再染鼻病毒 較易觸發嘶哮症

劉宇隆續說，女童在感染新型肺炎後由於未完全恢復便再感染鼻病毒，因此較容易再觸發嘶哮症。他透露，女童已接種兩劑科興疫苗，但由於未接種足夠劑量故保護力仍不足。至於鼻病毒，劉宇隆指現時沒有疫苗預防，家長只能小心保護子女。

正在韓國參與學術會議的劉宇隆又說，當地近期錄得約50名染疫兒童離世個案，當中不少有嘶哮症及急性壞性症腦炎，相信與當地疫苗接種率較低有關。

69名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,045名確診者正入住隔離設施留醫，包括410名病人在隔離病房、128名病人在二線隔離病房、507人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有28名危殆及41名嚴重病人留院，當中7名危殆病人正接受深切治療。

另外，青山醫院一個法醫精神科男病房周二起有3名病人確診新型肺炎，追蹤後再發現7名病人確診及無病徵，他們正接受隔離治療，情況穩定。