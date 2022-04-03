疫情｜25外籍婦違限聚令10男女違口罩令收告票

警方為確保市民遵守禁聚令及口罩令等防疫規例，尖沙咀分區警務人員聯同其他政府部門，於3月27日及今日(3日)在區內展開代號為「松塔」的行動，行動中，人員在九龍公園、梳士巴利道及尖沙咀海旁一帶發現3組共12名外籍女子聚集，年齡介乎26至48歲，她們涉嫌違反限聚令，被發出定額告票

人員巡邏期間，在香港文化中心近海旁一帶發現共一名本地男子、一名本地女子、一名非華裔男子及一名外籍男子，年齡介乎42至49歲，未有佩戴口罩，涉嫌違反口罩令，同被發定額罰款通知書。

沙田23男女違限聚令口罩令收告票

另外，沙田警區警務人員聯同相關政府部門，一連兩日(2及3日)在區內展開代號為「松塔」（PINETOWER）的行動及進行高調巡邏，人員在沙田大會堂外及大圍積泰里花園內，發現共13名外籍女子聚集，她們年齡介乎34至55歲，涉違返限聚令；在沙田大會堂外、沙角邨魚鷹樓外、村南道近大圍港鐵站A出口外、馬鞍山鞍祿街公園及烏溪沙沙灘附近，發現共4名年齡介乎37至70歲本地男子及兩名年齡分別為37及38歲本地女子未有佩戴口罩，涉違口罩令，合共23人收定額罰款通知書。



警︰加強巡視違例者 不警告發告票

警方指，為應對當前嚴峻疫情，會繼續派出軍裝及便裝人員進行相關行動，並在不作出警告下向違例人士發出定額罰款通知書。警方呼籲各界必須嚴格遵守防疫規例，僱主亦應提醒家中外傭避免於假日時進行多於兩人的羣組聚集，並應保持適當社交距離及正確佩戴口罩，以減低病毒傳播風險。