疫情｜26間公立醫院的非緊急病房 明日起放寬探病安排

26間公立醫院的非緊急病房，明日起放寬探病安排，醫管局高級行政經理梁明說，因應疫情發展，調整探病安排，主要以風險為本，分階段安排探病。

梁明在一個電台節目中表示，新安排下，感染風險較低的病人，包括60歲以下的病人，或60歲或以上已接種最少兩劑新冠疫苗的病人，或曾經確診並已接種最少一劑新冠疫苗的病人，每天可獲安排一次探訪，每日最多3人，每次最多2人到病房探訪1小時；至於感染風險較高的病人，例如免疫力弱，或60歲或以上未完成接種兩劑疫苗的病人，每星期可獲安排兩次探訪。

探訪人士需48小時核酸陰性證明

梁明說，探訪人士要有48小時核酸檢測陰性證明及疫苗通行證等，是希望確定每位探訪人士的檢測結果陰性，這個安全措施會維持，主要是保護病人，而恩恤探訪及視像探訪服務亦繼續維持。他又提醒探訪者，可提早在醫管局流程應用程式「HA GO」內填寫健康申報資料，又指局方會密切監察新安排，如果順利，會盡快安排擴展至其他病房。



他表示，院方已做好準備，掌握高低風險的病人情況，亦會通知家屬，哪類病人可以每天探訪，並作出解釋。對於能否再放寬安排，則要顧及病人、家屬及醫護人員的防感染安全，醫管局會密切留意病房安排及流程，如安排順利，會檢討整個流程，盡快擴展至其他病房。

