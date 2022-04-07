疫情｜27歲哮喘男檢測陽性仍准出院　在家昏迷後不治

第五波疫情持續，本港今日(7日)新增2,644宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括1,368宗核酸檢測陽性，以及1,276宗快速測試陽性呈報個案。醫管局公布，公立醫院昨日新增90宗死亡個案，包括兩名未滿60歲的死者，均在家中昏迷送院後不治，其中一名27歲男子曾於上月中因哮喘發作求醫，出院當日檢測始呈陽性，但病毒量非常低。醫管局指，暫未能確認該名男子死因，以及是否涉及院內感染。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻公布，公立醫院昨日有兩宗較年輕的離世個案，包括一名沒有接種新冠疫苗記錄、患有長期哮喘的27歲男子，於上月16日至18日因哮喘發作入住東區醫院，入院時接受快速測試和核酸檢測均呈陰性，至出院核酸檢測呈陽性，CT值42.7、病毒量非常低。

劉家獻指，該名男子當時情況穩定、沒有傳播風險，因此獲准出院回家，但至昨突然在家昏迷，救護員趕抵現場時已經沒有心跳呼吸，送往急症室仍搶救無效，當時檢測呈陰性。他指，該宗個案會轉交法醫解剖跟進，而由於現行機制會公布所有於死前28天內檢測呈陽性的個案，因此該名男子亦列為新冠死亡個案，但沒有回應該名男子回家後需否接受隔離。

患乳癌死者染疫後近一周始求醫

至於另一名52歲死者亦沒有疫苗接種紀錄，本身患有乳癌並已擴散至身體其他部位，上月12日快速測試呈陽性，但在5至6天後才求醫，當時有喉嚨痛和流鼻水，並獲處方紓緩藥物，但至昨日突然在家昏迷，送抵急症室時心跳已經停頓。劉家獻指，暫時未知道其昏迷的原因，會送往公眾殮房由法醫解剖死因，並透露死者生前曾調校乳癌藥物。

第五波累計8,344宗死亡個案，較昨日增加97宗，全部均於公立醫院離世，現時呈報個案病死率為0.71%。醫管局公布，公立醫院昨日新增90宗死亡個案，包括52男38女，年齡介乎27歲至104歲；早前多7人離世，但因數據滯後未有公布，包括4男3女，年齡介乎72歲至100歲。在昨日新增的死亡個案中，48人來自院舍；44人沒有打針、21人打過一針、17人打過兩針、兩人打過三針；85人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕。另再多12人危殆、21人嚴重，目前75名危殆病人在深切治療部留醫。