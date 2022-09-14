疫情｜3年共核酸檢測5300萬次 料花70至80億元公帑

本港市民抗疫接近兩年多，市民經常要接受強檢。根據政府提供的數字，過去近3年，各部門合共做了5,300萬次核酸檢測，估計動用了70至80億元公帑。有專家認為，不應放大數字，最重要是控制疫情，相關花費「絕對值得」。

有傳媒查詢過去3年做核酸檢測的次數，醫務衞生局回覆指，由2020年11月起至2022年8月底，局方在社區檢測中心和流動採樣站、圍封強檢行動中的檢測合共做了3,730萬次核酸檢測，截至今年4月，相關開支約58億元。衞生署及醫務衞生局亦指，由2020年初至今，一共做了核酸檢測近1,600萬次。換言之，各部門合共做了最少5,300萬次核酸檢測。根據推算，這個數量的核酸檢測，最少動用了70至80億公帑。

招彥燾料核酸外判價格將再降低

中大生物醫學學院客座副教授、本港檢測承辦商「相達生物科技」創辦人招彥燾向傳媒表示，相比起快速檢測，核酸檢測更準確地追蹤病毒的傳播鏈，如果沒有核酸檢測，今年年初爆發的第五波疫情，將會更加嚴重，相關花費「絕對值得」，又指，政府外判的價格，較私人檢測中心收費240元一次低。他透露，前年秋天，政府設立社區檢測中心時，有5間化驗所承辦核酸檢測服務，現時加至9間，相信下一輪招標將有多於9間提供服務，預料政府的外判價格或會再下跌。

梁子超指須將對社會及經濟影響一齊考慮

呼吸系統科專科醫生梁子超接受傳媒查詢時則指，不應過份放大使費數字，核酸檢測可以有效追蹤傳播鏈，須將新冠疫情對本港社會、經濟的整體影響一併考慮；又指，相比起內地的核酸檢測數目已不算多。不過，梁子超認為，新冠病毒有機會風土化，預期若病毒無重大的變種，而香港社會又達至混合免疫，即打針及確診者均免疫，將來就可以減少核酸檢測次數。但他強調，接種疫苗可以防重症出現，呼籲老幼應盡快去打針。