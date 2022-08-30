疫情｜「3+4」入境客未及預期　檢疫需求減觸發酒店提早「跳船」

港府縮短海外入境的酒店檢疫期為「3+4」模式，惟入境人數升幅未及預期，令檢疫酒店需求大減。本身是檢疫酒店營運總監的旅遊業促進會總幹事崔定邦，今早(30日)在電台節目表示，暑假期間，入境人士對檢疫房間需求上升。惟隨着暑假即將結束，不少酒店入住率較低。加上「3+4」檢疫模式下，變相令檢疫酒店房間倍增，旅客增加量卻追不上酒店房數目。

崔定邦指出，部分檢疫酒店會轉為社區隔離設施，相信政府會視乎需要再接洽酒店。至於酒店會否參與下一輪檢疫酒店計劃(11月至明年2月)，要考慮港人在聖誕或農曆新年會否出外旅行，增加檢疫需求。疫情前預訂酒店房間的內地旅客佔8成，相信與內地恢復通關前，都難以復甦。

有4家酒店已退出及即將退出計劃

據了解，目前參加外防輸入的檢疫酒店達68家，共提供逾2.6萬個房間，是計畫於2020年底實施以來最多。惟根據昨日更新的指定檢疫酒店名單，在8月初至10月底期間參與計劃的酒店當中，有4家已退出及即將退出。

其中旭逸酒店．旺角，已於8月23日退出用作檢疫酒店；灣仔的香港遨舍衛蘭軒則於9月14日停止作檢疫酒店。而旺角的香港康得思酒店，亦將於9月24日起停止用作檢疫酒店，市民可在其官網預定當日起的房間。

至於何文田的九龍維景酒店將於9月1日至11月30日期間，則轉為社區隔離設施，只接待由政府安排確診新冠人士，提前結束檢疫酒店服務。