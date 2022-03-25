疫情｜4月初向全港家庭派發「防疫服務包」　涉快速測試劑及KN95口罩

第五波疫情持續，政府早前宣布會向全港市民派發「防疫服務包」。政府今日(25日)公布，受惠家庭涉逾300萬個，服務包內裡包括中成藥、20個快速測試包、20個KN95口罩、由衛生防護中心印製的「防疫錦囊」小冊子，以及心意卡。署理民政事務局長陳積志指，當局計劃於下周三(30日)開展服務包包裝工作，目標於4月初起於7天內派發。特首林鄭月娥補充指，期望市民善用服務包內的20個快速測試劑，若以一家兩口計算，足夠有關家庭使用10天；以一家三口計算則足夠使用一周。

4途徑派發服務包

陳積志指，過去兩天已向立法會議員及400多個義工團體等發信邀請，截至昨晚逾350個團體應邀，目標於下周三起動員1萬名公務員及義工開始包裝。他指，將透過四個途徑向市民派發服務包，包括由房屋署向所有公營房屋住戶派發；由業主立案法團、業主組織及物業管理公司向私人住宅住戶派發；由義工及公務員團隊向三無大廈及基層家庭逐家逐戶派發；以及透過鄉議局鄉事委員會向鄉郊偏遠地區派發。他補充指，當局另會設置多個派發地點，並會於義工「摸門釘」的住戶留下字條，提醒他們到附近的派發點領取，例如學校、體育館或街站，屆時將設有簡單登記程序，以及按需求設置該些派發點。

林鄭月娥補充指，由於派發服務包的目的為向市民表達關懷，以及善用內地給予的資源，因此派發數量不會嚴謹計較，不會「又要抄身分證、又要抄名」和計較市民不能多拿服務包，並指若部分家庭成員較多，相信派發人員會酌情處理。林鄭月娥亦指，自2月下旬起已經向逾46名感染者及逾52萬名密切接觸者，並透過民政署向污水監測病毒量較高的地區派發500萬包物資包，以及透過「全港社區抗疫連線」向社區額外派發逾500萬包。