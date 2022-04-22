疫情｜5月1日起放寬熔斷機制 另容許非香港居民入境

政府宣布，因應疫情最新發展，並考慮到近期抵港人流和相應的輸入個案數字、本港應對疫情能力，以及整體社會經濟需要，由5月1日凌晨0時起容許非香港居民從海外地區入境香港，適度調整個別航線「熔斷機制」，並將於機場「檢測待行」中額外加入快速抗原測試。

取消非香港居民入境限制

政府指，考慮到來自同一地區的香港居民與非香港居民相關的公共衞生風險相同，而整體入境人流會以指定檢疫酒店數目加以控制，加上海外抵港乘客仍須按嚴謹的入境防控措施在閉環管理的安排下在指定檢疫酒店進行強制檢疫，政府在風險可控的前提下，將由5月1日起容許過去14天曾在海外地區逗留的非香港居民，按與香港居民相同的登機、檢疫及檢測安排來港。相關人士必須符合所有嚴謹的入境檢測及檢疫要求，包括完成疫苗接種、起飛前接受核酸檢測取得陰性結果及預訂指定檢疫酒店，在抵港後接受「檢測待行」並由指定車輛轉送往指定檢疫酒店接受強制檢疫，期間並接受多次檢測。其他適用於從海外抵港乘客的登機、檢疫及檢測安排維持不變。

熔斷機制放寬至同一班機5名乘客或5%乘客確診

至於個別航線「熔斷機制」方面，政府指在「外防輸入」的防疫策略下仍有需要維持，但經檢視最新入境航班、乘客及輸入個案數據，並留意到全球各地疫情主要由Omicron變異病毒株引致，與香港有密切往來的海外地區疫情水平大致呈下降趨勢並且相差不大，而整體入境人流及輸入風險現以指定檢疫酒店數目控制，政府認為可就相關觸發指標作適度調整。由5月1日起，如同一班抵港民航客機上有5名或以上的乘客，或全機乘客總數的百分之5或以上乘客(以較高者為準)經抵港檢測而確診；或有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診，以及該航班容許1名或以上未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下指明條件的乘客登機來港，相關航空公司從同一地點抵港的民航客機航線將被禁止着陸香港5天。

「檢測待行」加入額外快速抗原測試

至於「檢測待行」安排，政府督導委員會檢視了目前運作，認為可以加入快速抗原測試的要求，以確保可更早發現已被感染的抵港人士作隔離安排，而快速抗原測試呈陰性的抵港人士則仍須接受閉環管理，並由指定車輛轉送往指定檢疫酒店等待PCR核酸檢測結果，將能在輸入風險得以嚴格管控的前提下，進一步縮短抵港乘客在機場逗留等候的時間，減少人流聚集。在新安排下，抵港乘客接受專人採樣作PCR核酸檢測時，將同時採樣進行快速抗原測試，預計在5月初實施。