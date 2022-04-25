疫情｜5月1日起放寬熔斷機制　廠商會：有條件進一步放寬入境限制

本港5月1日起將容許非香港居民入境，並放寬航班熔斷機制。旅遊界立法會議員姚柏良表示，放寬安排是好的信號，讓外界知道本港疫情已平穩，相信會有商務客來港，對本港旅遊業未必有即時提振作用，但能為酒店及航空服務業帶來一點幫助。他又指，旅客仍需強制檢疫最少7天，估計一般旅客來港的機會微乎其微。廠商會會長史立德則指，有專家指本港社區已有保護屏障，認為入境限制有條件進一步放寬，例如容許居家檢疫，以及縮短已打3針人士的檢疫期至5天等。

姚柏良今早在港台一個節目表示，旅客在機場「檢測待行」需時數句鐘，促請政府容許旅客在機場接受快速測試，入住檢疫酒店後等待核酸結果。他又說，5月至6月的檢疫酒店房間所剩無幾，建議政府與業界商討增加供應量。

史立德建議「先行先試」方式與澳門通關

廠商會會長史立德表示，放寬熔斷機制對商界而言非常鼓舞，相信金融及科創等急需海外人才的行業最受惠。他指，受限於本港入境限制，跨國企業已有一段時間未能派員駐港，影響本港與國際接軌，甚至有脫節的情況。史立德又說，有專家指本港社區已有保護屏障，認為入境限制有條件進一步放寬，例如容許居家檢疫，以及縮短已打3針人士的檢疫期至5天等。他又建議，政府可以「先行先試」的方式與澳門通關，並說若未能與內地通關，亦可先與外國通關。