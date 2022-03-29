疫情｜7內地中醫專家深圳灣抵港　林鄭月娥：將往亞博館參與治療

第五波疫情回落，特首林鄭月娥早前預告將向中央提出請求，派遣中醫專家隊來港，冀用好中醫藥防止感染、治療和復康。7名內地中醫專家今早經深圳灣口岸抵港，林鄭月娥到場親自迎接，其後見記者時談及，早前已有20名中醫隨300人內地醫護隊伍抵港，並已開始治療工作，而今批內地中醫將會前往亞博館參與照顧病人的工作。林鄭月娥亦期望，今批內地中醫可抽空前往院舍視察，以提出更多防感染建議。

食物及衛生局長陳肇始、醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陛今早亦有到場。今次來港主要是7位中醫藥專家，由國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會組長、中國科學院院士仝小林擔任組長。林鄭月娥指，隨著愈來愈多確診者康復，現階段時適當的時候引入內地中醫，讓本港借鑑如何利用中醫藥協助患者康復和調理身體，形容將對抗疫工作非常有用。她指，期望內地中醫會與本地專家就抗擊疫情方向和政策提出意見，並會安排他們與本地中醫業界會談，以交流意見。

林鄭月娥指，第五波不少個案在院舍發生，因此期望他們能前往安老院舍視察，並提出如何增加防感染工作，並盡快應用中醫藥。對於該批中醫會否到其他醫院工作，林鄭月娥指，需要交由醫管局決定。

中醫組長：將到安老院等視察

組長仝小林表示，將到方艙醫院、安老院及社區門診實地視察，並根據香港實際情況及防治方案，與本港中西醫專家討論，再制定一套適合香港的治療方案。他又指，Omicron變種病毒徵狀與其他變種病毒株有不同，了解到本港長者個案多而且病情較重，認為中醫在調理上可發揮一定作用。