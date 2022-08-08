疫情｜7天酒店隔離變「3+4」 家居監察可上班不可堂食 8月12日起生效 (持續更新)

【11:30更新】被問到目前確診宗數維持在數千宗，現時放寬海外人士抵港措施，是否放棄與內地通關？李家超回應指，與世界接軌及內地通關，兩者不存在矛盾，並指內地有自己的檢疫要求，會將香港情況與內地有關單位積極溝通，在與內地當局就通關有共識前，故不打算公開細節。

李家超又指，在防疫措施上，會考慮對管控疫情的重要性，以及符合5點防疫政策，包括：

不躺平，控制確診數字

科學精準識別不同風險級別人士

平衡風險與經濟動力

減重症，減死亡

保護高風險人士，包括「一老一幼」及長期病患者

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【11:15更新】創新科技及工業局長孫東全程以普通話表示，「紅碼」識別高風險的確診人士，而「黃碼」識別由台灣及或海外抵港的人士直至完成檢疫期，使用者及處所負責人要更新最新版本的安心出行，其他市民可以繼續使用安心出行，更新的版本將不影響本地市民的使用。

至於政府資訊科技總監黃志光則補充，最新版本的安心出行３.4.0，持「紅碼」人士如到訪禁止進入的表列處所，處所的驗證二維碼掃描器會顯示紅色，持「黃碼」人士同樣道理，如在檢疫期間到訪表列處所，掃描器會顯示黃色，檢疫人士在完成規限後會自動轉為「藍碼」，呼籲處所負責人更新最新版本的掃描器。

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【11:00更新】新措施下的檢測安排，如第三天早上如PCR陰性，最早可在早上9時起離開酒店，回家作4天醫學監測，至第7天的早上9時，期間疫苗通行證會顯示「黃碼」，而「黃碼」會在第7天自動取消。有關人士需在自行監測健康3天，當局會要求抵港人士全程在機場、酒店及檢測中心做PCR檢測，包括第1、2、4、6、9天，以及每日做快測直至第10天。

另外，醫務衞生局副秘書長(特別職務)馮浩賢表示，在新措施下，抵港者抵港當日是第0天，而酒店檢疫的日子為第一至三天，至第三天中午就可完檢酒店檢疫，並進行四天醫學監測，已訂7天檢疫酒店的抵港者，毋須更改預訂，而且可在新制度下第三天中午時分，提前離開檢疫酒店。

他表示，大部分人會在早上退房，希望有關人士耐心等候，而現時已在檢疫酒店的人士，會安排他們完成有關檢測，未來數天可以分批有序提前離開。如因為檢疫酒店措施更改，而減少檢疫日數，酒店需要退款予旅客。

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【10:47更新】醫務衞生局長盧寵茂講述「3+4」方案理據。他表示「紅黃碼」的檢疫安排是希望可以達致風險可控、外防輸入，「紅碼」是識別確診者，而「黃碼」是識別海外人士檢疫時的身份。

盧寵茂表示，基於Omicron發病及確診早，港府7月8日已要求實行抵港者在檢測新安排，在新安排下發現，有4%人是入境後帶病毒，有一半是在機場可以發現到，而翌日在酒店的PCR檢測亦可發現80%個案；即每1千人中，有約40個是輸入個案，在機場中找出的20名確診者，而在抵港後的酒店個案有可再找多12名確診者，即有約8人、低於1%是日後檢測陽性。

他認為，通過首3晚的檢疫酒店可減低8成的個案，如按現時的檢疫酒店要檢疫7天，不合符成本效益，因而決定當他們在機場檢測陰性後，可以由7天的酒店檢疫改為「3+4」的安排，期間要受「黃碼」限制、亦要每日做快測、定時PCR檢測，醫學監測時可在戴口罩下，乘交通工具上班、入商場、到街市等。