疫情｜ART-Quant分析快測棒T線顏色判斷病毒量 已申報確診者免費使用

第五波疫情致近月醫療系統負荷大，「中招」者居家抗疫或感徬徨無助，香港生物科技協會主席于常海與團隊日前研發出「ART-Quant」快測定量系統，讓檢出陽性患者，透過抗原快速測試試劑棒上T線標記的顏色深淺，知曉自身病毒載量相對值判斷嚴重程度。于常海指，患者每天透過系統追蹤，可知悉自己疫情若「差唔多到頂」，或有感冒、發燒徵狀，可準備食藥；相反，若病毒量見回落，心理上得到舒解，更可能令病情好得更快。

毋須一起身撩鼻

患者透過上載3張有效快測棒結果相片，ART-Quant以人工智能去除光線等影響，分析快測盒色條的粉紅和紫色量，愈深色反映病毒量愈高，加上填報一些健康評估問題，系統之後會產生分析報告，包括病毒量相對單位、感染嚴重程度等。不限快測棒品牌，而協會早前測試過市面10款快測棒品牌，認為大部分準繩度穩定，適合用於系統分析提供準確報告。于常海提醒，早上睡醒鼻腔較乾，建議疏洗後、食過早餐才「撩鼻」，若打算每日追蹤病情，應盡量每日在相同時間採樣。

資料保存一個月

ART-Quant周日啟用，今起正式開放，目前已有約500名市民率先試用，已確診並已向衛生署申報市民，使用ART-Quant可獲黃乾亨基金贊助免費使用，使用時須以身份證及手機號碼認證，資料保存一個月。系統亦開放全球使用，非本港地區收費7美元。

ART-Quant網址：https://www.art-quant.com/

薛永恒：證政府撐創科初見成效

出席系統發布記者會的創新及科技局長薛永恒表示，本港創科界應對疫情付出很大力量，過去也助港克服不少挑戰，包括應對沙士疫情，今次ART-Quant研發成果成功落地，足證政府過去大量投入資源支持創科發展初見成效。