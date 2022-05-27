疫情｜Omicron變種病毒恐殺入社區 灣仔或現隱形傳播鏈

變種病毒Omicron的變異病毒株BA.2.12.1疑進入本港社區，灣仔或現隱形傳播鏈。

衞生署衞生防護中心資料顯示，爆發這變種病毒的太古城麥當勞群組，一名76歲女患者上月也曾到灣仔會展站及灣仔灣景中心大快活，該群組昨日再新增一宗確診。一名99歲女患者上周四在麗晶花園第6座圍封強檢的檢測結果呈陽性，其外傭本月23日亦快測陽性。99歲女患者與其外傭不曾到訪太古城中心麥當勞，但與該麥當勞群組一名76歲女患者居於同一大廈，雙方的單位相隔5層，坐向不同，但兩人的病毒全基因排序相同。由於婆婆會落街活動，不排除染疫與這名76歲女街坊有關連。

若兩者基因 排序相同 便可證明病毒已流入社區

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，中心發現有4名患者的初步基因分析並非本地流行病毒株。4宗個案中，63歲女患者在灣仔會議展覽中心任清潔工，傳染期曾在會展2樓員工餐廳，及寶蓮寺地下餐廳用膳 ;其73歲丈夫為退休人士；其37歲女兒在中環任文職工作；另外一名51歲女患者則在灣仔入境事務大樓12樓工作，曾到過大圍顯徑邨榮發燒味、灣仔港灣道麥當勞，及灣仔交加街權記雲吞麵用膳。

歐家榮表示，若證實這4宗個案的基因排序與麥當勞群組一樣，便可證明變種病毒已流入社區，或社區已有隱形個案及隱形傳播鏈。