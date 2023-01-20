疫監解鎖 1.30年初九撤銷隔離令 確診可出街返工 攞病假需睇醫生

本港經歷近3年的新冠疫情後，政府宣布在本月30日、年初九撤銷「隔離令」，即檢測呈陽性的市民，當日起不再需強制隔離，對上班族而言，即不會因確診而自動獲發病假，病者需求醫和按病情索取病假紙，安排與一般疾病無異。不過，政府強烈建議風險較高的院舍員工，一旦檢測呈陽性便不應再返回工作地點，他們其間亦會獲支薪，院舍因而產生的額外開支會由政府承擔，而「口罩令」則維持。

特首李家超昨出席行政長官答問會時，宣布政府本月30日起，將不再根據法例第599A章發出隔離令，形容這是香港復常的必經階段，並稱三劑新冠疫苗接種率連同大量市民確診，社會的混合免疫屏障已十分牢固，現時的Omicron多屬輕症。他稱，新冠將當作其中一種上呼吸道疾病管理，處理方法亦由政府「一刀切」強制，改由市民自行決定和負責。衛生防護中心亦形容，日後監測新冠肺炎的做法類同一般呼吸道風土病。

政府去年6月修改《僱傭條例》，容許僱員以隔離令作為病假證明，但隨著政府不再發出隔離令，當日起確診新冠肺炎等同患上其他疾病，僱員需要求醫並取得醫生簽發4日病假紙，方可享有受薪病假。勞工及福利局長孫玉菡解釋，以往病人受隔離令所限無法外出求醫，但日後將可自由外出求醫，由醫生按專業判斷診症和簽發病假紙。衛生防護中心總監徐樂堅亦稱，對於完全沒有病徵的呼吸道疾病病人，需要由醫生判斷其應否獲得病假紙。

染疫者若「冇乜唔舒服」可返工

孫玉菡又說，染疫僱員若「冇乜唔舒服」，便可在做好防護措施的情況下上班，若僱主與僱員協定檢測呈陽性者不得上班，僱主便要如常支薪。徐樂堅認為，社會下一步要將新冠肺炎看待為其他呼吸道疾病，「咁先至會有復常。」政府強烈建議檢測呈陽性的院舍員工，不要返回工作地點，其間他們可照樣受薪，院舍因而產生的額外支出由政府承擔，染疫學生也不應上課直至快測呈陰性。