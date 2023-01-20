疫監解鎖 1.30年初九撤銷隔離令 確診可出街返工 攞病假需睇醫生

本港經歷近3年的新冠疫情後，政府宣布在本月30日、年初九撤銷「隔離令」，即檢測呈陽性的市民，當日起不再需強制隔離，對上班族而言，即不會因確診而自動獲發病假，病者需求醫和按病情索取病假紙，安排與一般疾病無異。不過，政府強烈建議風險較高的院舍員工，一旦檢測呈陽性便不應再返回工作地點，他們其間亦會獲支薪，院舍因而產生的額外開支會由政府承擔，而「口罩令」則維持。
特首李家超昨出席行政長官答問會時，宣布政府本月30日起，將不再根據法例第599A章發出隔離令，形容這是香港復常的必經階段，並稱三劑新冠疫苗接種率連同大量市民確診，社會的混合免疫屏障已十分牢固，現時的Omicron多屬輕症。他稱，新冠將當作其中一種上呼吸道疾病管理，處理方法亦由政府「一刀切」強制，改由市民自行決定和負責。衛生防護中心亦形容，日後監測新冠肺炎的做法類同一般呼吸道風土病。
政府去年6月修改《僱傭條例》，容許僱員以隔離令作為病假證明，但隨著政府不再發出隔離令，當日起確診新冠肺炎等同患上其他疾病，僱員需要求醫並取得醫生簽發4日病假紙，方可享有受薪病假。勞工及福利局長孫玉菡解釋，以往病人受隔離令所限無法外出求醫，但日後將可自由外出求醫，由醫生按專業判斷診症和簽發病假紙。衛生防護中心總監徐樂堅亦稱，對於完全沒有病徵的呼吸道疾病病人，需要由醫生判斷其應否獲得病假紙。
染疫者若「冇乜唔舒服」可返工
孫玉菡又說，染疫僱員若「冇乜唔舒服」，便可在做好防護措施的情況下上班，若僱主與僱員協定檢測呈陽性者不得上班，僱主便要如常支薪。徐樂堅認為，社會下一步要將新冠肺炎看待為其他呼吸道疾病，「咁先至會有復常。」政府強烈建議檢測呈陽性的院舍員工，不要返回工作地點，其間他們可照樣受薪，院舍因而產生的額外支出由政府承擔，染疫學生也不應上課直至快測呈陰性。
指定診所和遙距診症同日停止
醫管局7間指定診所和遙距診症服務，在撤銷隔離令同日會停止服務，屆時轄下的普通科門診均可處方新冠口服藥，並會預留1,000個診症名額供較高風險的確診病人預約，早前暫停服務的普通門診診所和公立醫院服務將恢復正常運作。醫管局行政總裁高拔陞說，屆時會向入院新冠病人收取醫療費用。竹篙灣社區隔離設施會維持運作至下月底，供希望減低家庭傳播風險的染疫者自願入住最多7日，而院舍長者暫託中心暫時亦會開放至下月底。
雖然政府將新冠肺炎當作上呼吸道疾病處理，但現時對新冠疫情的緊急應變級別會維持。醫務衛生局長盧寵茂解釋，世界衛生組織現仍將新冠列為國際關注突發公共衛生事件，而維持的「口罩令」、新冠疫苗接種計劃、病毒檢測等，均以緊急狀態為基礎。立法會議員江玉歡在社交網站撰文，謂高興見到李家超宣布撤銷隔離令，令本港復常又邁進一步。議員楊永杰則憂慮香港將進入全民染疫階段，或加重醫療系統的負擔，關注公立醫院是否有足夠人手及資源治療重症確診者。