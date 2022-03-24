疫苗屏障｜擬設特別考場供「中招生」應考 復全日課須九成學生打兩針

當局擬復活假後，即4月19日讓學校分批復課，先從小學及幼稚園恢復半日課。當局並正式提出恢復全日課兩項條件︰要求所有教職員必須打完2針，因健康理由才可豁免，「2針」學生也須達九成。不過有校長對下月恢復面授課有保留。而DSE文憑試暫維持目標4月22日開考，4月初會公布決定。目前考評局正安排，與患者密切接觸甚至「中招」學生，不像去年於竹篙灣考試等安排，教育局長楊潤雄表示，正探討設特別考場。

楊潤雄昨隨特首林鄭月娥出席疫情記者會，交代下月復課及文憑試安排。局方稱落實恢復全日面授課條件包括學生打2針比率也須達九成。若個別級別符合條件也可率先恢復全日課及其他活動，如個別學生打完2針，學校可安排他們在上課日的另一個半天安排作課外活動，例如音樂或體育活動。他強調尊重學生接受教育權利，不要求學生必須打針才能回校上課，但重申打針比率高，可築起有效防疫屏障，有利校內更多學習和活動安全進行。林鄭補充，「疫苗通行證」用於教職員及訪客，稍後會研究何時要求完成接種第三針。

當局亦冀DSE如期下月開考，今年沒有像去年為檢疫考生安排於竹篙灣安排特別試場，亦無補考安排，只能藉校內成績等評分，最高評第五級。楊潤雄指，會研究特別考場可行性，前提是不能成為社區防疫漏洞。他解釋，考試安排複雜，不能因滿足個別對參與考試期望，罔顧學生、其他考生及監考員健康。

立法會議員在行政長官答問大會也關注相關準備。教育界議員朱國強問及會否更新防疫指引等，林鄭月娥表示，楊潤雄會在月內與業界認真梳理各項復課細節。同為校長的選委會議員鄧飛問到有否讓中招考生應考安排，林鄭指去年僅數名學生須申請到竹篙灣應考，而目前人數多且分散不易處理，會聽意見兼顧安全和學生利益。