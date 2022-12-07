疫苗接種｜下周五增設元朗社區接種站　3接種中心月中關閉

政府今日(7日)公布由下周五(16日)起增設「元朗社區疫苗接種站」，市民可由本周五(9日)上午9時起預約接種服務，另政府宣布設於元朗體育館、官涌體育館和源禾路體育館的3間社區疫苗接種中心，將運作至12月15日中午12時後關閉。

元朗接種站提供科興復必泰及二價疫苗

新增設「元朗社區疫苗接種站」位於元朗文化康樂大樓外空地，將取代原設於元朗體育館主場館內的社區疫苗接種中心，並加強服務，同時提供科興疫苗(適合6個月或以上人士)、復必泰疫苗(適合12歲或以上人士)和復必泰二價疫苗(合資格人士作為加強劑使用)。60歲或以上人士可免預約即場領取「即日籌」接種疫苗。

公務員事務局長楊何蓓茵指，新啓用的「元朗社區疫苗接種站」是繼荔枝角公園、黃大仙廟宇廣場和渣華道遊樂場後設立的第四個社區疫苗接種站。現時政府供市民網上預約服務的「私家診所新冠疫苗接種站」數目已增至26個，另13個公立醫院新冠疫苗接種站早前已加強服務，為市民提供科興和復必泰(原始株疫苗/二價疫苗)接種服務，同時兒童社區疫苗接種中心、醫院管理局指定普通科門診診所、衛生署長者健康中心、學生健康服務中心和母嬰健康院，以及約千個提供新冠疫苗接種服務的私家醫生，會繼續為市民提供新冠疫苗接種服務。

3間將關閉的社區疫苗接種中心