疫苗接種｜九龍灣聯合醫務中心為21名市民接種過期復必泰疫苗

衞生署昨日(30日)傍晚接獲聯合醫務中心（九龍灣）通報，指該中心檢視醫療紀錄時，發現於1月16日至28日及3月7日至28日期間，為合共21名市民接種超過建議使用日期後1至22天的復必泰疫苗，當中18人接種復必泰二價疫苗，3人接種復必泰原始病毒株疫苗。根據疫苗製造商復星醫藥建議，復必泰二價疫苗及原始病毒株疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並分別於70天內及31天內使用。
署方高度關注事件，昨日傍晚接獲通報後要求中心即時提交報告，並因應提交資料於今早到中心進行巡查並了解接種程序，提醒職員應定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及適時按照接種計劃指引處置已過期的疫苗。衞生署亦已提供意見給醫療中心，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促中心避免類似情況再次發生。
專家建議受影響人士毋須重新接種
衞生署已諮詢本地專家意見，並向復星醫藥了解有關疫苗的安全、效能及質素資料。專家建議受影響人士無須重新接種疫苗，另建議醫療中心應主動跟進受影響人士的健康狀況。署方已要求有關醫務中心聯絡受影響市民解釋事件和跟進他們的健康狀況。若有任何不適，應立即處理及通知衞生署。署方暫未接獲有相關受影響人士不適的報告。衞生署已暫停該醫療中心的疫苗接種服務。衞生署將會繼續跟進醫療中心的相關改善措施，以決定是否恢復該醫療中心的疫苗接種服務。