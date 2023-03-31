疫苗接種｜九龍灣聯合醫務中心為21名市民接種過期復必泰疫苗

衞生署昨日(30日)傍晚接獲聯合醫務中心（九龍灣）通報，指該中心檢視醫療紀錄時，發現於1月16日至28日及3月7日至28日期間，為合共21名市民接種超過建議使用日期後1至22天的復必泰疫苗，當中18人接種復必泰二價疫苗，3人接種復必泰原始病毒株疫苗。根據疫苗製造商復星醫藥建議，復必泰二價疫苗及原始病毒株疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並分別於70天內及31天內使用。

署方高度關注事件，昨日傍晚接獲通報後要求中心即時提交報告，並因應提交資料於今早到中心進行巡查並了解接種程序，提醒職員應定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及適時按照接種計劃指引處置已過期的疫苗。衞生署亦已提供意見給醫療中心，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促中心避免類似情況再次發生。