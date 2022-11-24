疫苗接種｜二價疫苗料12月初可接種作為第四針　即睇是否需要接種 (持續更新)

本港疫情反覆。醫務衛生局副局長李夏茵今日(24日)在疫情記者會上表示，復必泰二價疫苗未來數日會到港，希望下月初能提供接種，她說二價疫苗只適宜作加強劑，建議作第四針，強調不會取代原本第一至第三針疫苗。

已打3針曾感染者可毋須接種

對於甚麼人適合打二價疫苗，李夏茵解釋，12歲以上人士就可以接種，以在香港作第四針之用，18歲以上人士可以打第四針，她建議50歲以上人士接種，亦建議18至49歲如經常要出入高風險場所的人士接種，至於12至17歲免疫力弱的人士亦可以打針。她表示，在本港如曾染疫會被視為已接種一針疫苗，如果18歲以上人士已打2針疫苗，並曾經感染，則會被視為打3針，理論上需要接種第4針；惟已打3針並已感染1次的人士，就會被視為接種第四針，可以毋須接種二價疫苗或多打一針。惟張竹君指，不會將感染3次，當作接種3針疫苗來計算。

李夏茵： 港疫情回升 暫不撤「黃碼」

她補充，本周香港疫情全面上升，包括確診數字、死亡數字、老人院及學校確診數字等，呼籲市民毋須氣餒或驚慌，又指天氣近日轉涼，下周氣溫會驟降，提醒大家不要著涼。她強調，本港疫情回升，如果當局再放寬措施會不安全，因此暫時不會取消「黃碼」，又指本地稱確診個案未見頂，當局防疫措施維持不變。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君發言時指，本港過去一周平均每日錄得7,900宗確診個案，較前一周的6,300宗增加24%；醫管局總行政經理劉家獻就指，新冠確診患者住院數字持續上升，過去一周有2,500人，相比10月初上升四成等。