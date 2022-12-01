疫苗接種｜今起可打復必泰二價 楊何蓓茵：已有3.1萬人預約

復必泰二價疫苗今起可接種 楊何蓓茵：已有3.1萬人預約。（政府新聞處圖片）

由12月1日起，12歲或以上合資格者，可接種復必泰二價疫苗作為第4針。公務員事務局局長楊何蓓茵今日到香港中文大學醫院社區疫苗接種中心，視察市民接種復必泰二價疫苗的情況，並了解接種人士的意見。

楊何蓓茵呼籲長者和小童接種

公務員事務局局長楊何蓓茵今日到香港中文大學醫院社區疫苗接種中心，視察市民接種復必泰二價疫苗的情況，楊何蓓茵指至今約31,200人已預約接種復必泰二價疫苗，多個接種點的接種名額仍非常充足，呼籲50歲或以上的人士，特別是長者，只有按時接種適當劑量的疫苗，才能維持疫苗的保護力，又指氣溫顯著下降，而確診數字亦處於高位，冀市民為病毒活躍的冬季作好準備，未接種疫苗的市民請盡快接種，到期接種第二劑、第三劑甚至第四劑的市民，特別是屬高風險群組的長者和小童。