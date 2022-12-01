疫苗接種｜今起可打復必泰二價 楊何蓓茵：已有3.1萬人預約

由12月1日起，12歲或以上合資格者，可接種復必泰二價疫苗作為第4針。公務員事務局局長楊何蓓茵今日到香港中文大學醫院社區疫苗接種中心，視察市民接種復必泰二價疫苗的情況，並了解接種人士的意見。
楊何蓓茵呼籲長者和小童接種
公務員事務局局長楊何蓓茵今日到香港中文大學醫院社區疫苗接種中心，視察市民接種復必泰二價疫苗的情況，楊何蓓茵指至今約31,200人已預約接種復必泰二價疫苗，多個接種點的接種名額仍非常充足，呼籲50歲或以上的人士，特別是長者，只有按時接種適當劑量的疫苗，才能維持疫苗的保護力，又指氣溫顯著下降，而確診數字亦處於高位，冀市民為病毒活躍的冬季作好準備，未接種疫苗的市民請盡快接種，到期接種第二劑、第三劑甚至第四劑的市民，特別是屬高風險群組的長者和小童。
首日疫苗中心人流不多
在觀塘社區健康中心及渣華道遊樂場社區的疫苗接種站，均不算多人前往接種。有市民表示並不清楚一價與二價疫苗的分別，亦不知該社區疫苗接種站提供二價疫苗，亦有市民只是為了去旅行才接種。
由今日起，社區疫苗接種中心、社區疫苗接種站、公立醫院新冠疫苗接種站、醫院管理局指定普通科門診診所，及私家診所疫苗接種站，為12歲或以上合資格人士提供復必泰二價疫苗的接種服務，按衞生部門指引用作第四劑疫苗（或康復人士接種第三劑疫苗）的另一選擇，但他們仍可選擇接種科興疫苗或復必泰原始病毒株疫苗。