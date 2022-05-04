疫苗接種｜兒童接種中心5月16日起「朝10晚6」　5間社區中心將關閉 (附最新安排詳情)

第五波疫情回穩，第一針接種疫苗率已達九成。政府宣布，因應疫苗接種的需求和社區疫苗接種中心的使用情況，將由本月中開始陸續調整社區疫苗接種中心的運作安排，當中5間社區疫苗接種中心將會關閉，香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心將會提供服務至本月22日；位於香港中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館的社區疫苗接種中心將於6月1日起關閉。

同時在6月1日起，沙田圓洲角體育館及荃灣體育館兒童疫苗接種中心將會分別遷往沙田香港中文大學醫院及葵涌林士德體育館；香港中文大學醫院及林士德體育館社區疫苗接種中心除了為12歲或以上人士接種復必泰疫苗外，亦會為5歲至11歲兒童接種適當劑量的復必泰疫苗。

下月21間社區疫苗接種中心續營運

此外，在5月16日起，兒童社區疫苗接種中心每日「朝10晚6」開放，由6月1日起，社區疫苗接種中心的開放時間為周一至五「朝10晚6」，周六和周日則「朝8晚8」開放，每日下午1時30分至2時30分為清潔時間。

至於21間社區疫苗接種中心(5間提供科興疫苗和16間提供復必泰疫苗)會繼續於6月份為市民提供新冠疫苗接種服務。

政府表示，留意到過去數星期接種疫苗需求減少，最新每日接種劑次的7天移動平均值約只有2.72萬劑，雖然部分社區疫苗接種中心將開放至5月底，惟強調會繼續透過不同渠道推動「一老一幼」接種疫苗，同時「疫苗到戶接種服務」亦會全速進行，為未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，上門免費接種科興疫苗。

3 歲或以上人士提供科興疫苗的社區疫苗接種中心

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

觀塘創紀之城5期

長沙灣香港紗廠

銅鑼灣香港中央圖書館(服務至5月31日)

為12歲或以上人士提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

西營盤中山紀念公園體育館

旺角界限街體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

葵涌林士德體育館

港鐵青衣站

沙田香港中文大學醫院(不設「即日籌」)

銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心(不設「即日籌」)

薄扶林香港大學陸佑堂(服務至5月22日)

上水廣場(17樓)短期社區疫苗接種中心

九龍灣體育館(服務至5月31日)

教育局九龍塘教育服務中心(服務至5月31日)

荃灣體育館(服務至5月31日)

銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心(服務至6月30日)

為5歲至11歲兒童提供復必泰疫苗的接種中心