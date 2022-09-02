疫苗接種｜劉宇隆：幼兒打針需與疫症賽跑 家長不要再等復必泰「BB版」

疫情持續升溫，確診個案相隔5個月再破萬宗，政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆指，6個月至3歲幼兒的接種率不理想，形容目前要「與疫症賽跑」，須盡快推高接種率，並支持疫苗通行證擴展到5歲，可以出示紙本針卡取代手機掃瞄。

劉宇隆在一個電台節目中指，昨日在聯合醫院留醫的15個月大女童，岀現抽筋，屙嘔，脫水，休克，凝血功能受影響，由於女嬰曾抽筋，令人擔心會否有腦炎，雖然電腦掃描發現基本正常，但仍安排磁力共振確認。再有確診兒童情況危殆，他指現時6個月至3歲幼兒的接種率約11.7%，認為幼童打針速度要與疫情賽跑，最理想每日有800名幼童接種。

可考慮將疫苗通行證降至 3 歲

他相信將疫苗通行證擴展至5歲，能增加兒童打針誘因，因此表示支持。他認為，5歲至11歲兒童會參加不同社交活動，又有兩款疫苗可以選擇，若沒有手機可出示紙本針卡，不同意向兒童實施疫苗通行證會剝奪上興趣班的機會，又指全社會都應為抗疫負責。但他不支持學校納入疫苗通行證的範圍，因上學是重要權利。而3歲至11歲兒童接種率目前為66%，如推動疫苗通行證，相信能升至九成，可考慮將疫苗通行證的適用年齡降到3歲，但目前進行討論仍是言之尚早。

劉宇隆認 為藥廠不會賣復必泰「BB版」給香港

他重申家長要盡快帶子女打針，不要再等復必泰「BB版」或「兒童版」疫苗，認為藥廠不會賣給香港，對方開價可能是政府不能接受。另外，他表示Omicron BA.2或BA.5個案佔比升至六成，按其他國家經驗，估計佔比會升至約九成，確診個案會繼續增加，未能評估何時到達高峰，強調現時要繼續推高疫苗接種率。