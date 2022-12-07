疫苗接種｜周五起18歲或以上者可預約打二價疫苗作第3針　12月16日起已打4針成人可預約接種第5針

政府今日(7日)公布在社區及安老院和殘疾人士院舍接種復必泰二價疫苗及第五劑的安排，由本周五(9日)起，18歲或以上人士可預約接種復必泰二價疫苗作為第三劑疫苗，或康復人士的第二劑疫苗，在預約系統更新前，18歲或以上市民在接種第三劑(或康復人士的第二劑)疫苗時，可即場要求改為接種二價疫苗。

政府亦宣布，由下周五(16日)起，已完成接種四劑疫苗的18歲或以上人士(或已接種第三劑及曾受感染的成年康復人士於完成最後一次接種或康復六個月後)，如選擇接種額外一劑疫苗作加強保護，可預約接種第五劑(或康復人士的第四劑)疫苗。相關人士可選擇科興、復必泰原始病毒株或復必泰二價疫苗。

明年審視是否需要恆常化接種疫苗

同時，政府指如院友希望選擇接種復必泰二價疫苗或第五劑疫苗，可以向院舍表達接種意願，政府會盡快安排外展醫護團隊到訪接種，現時院友已可以經外展疫苗接種服務，選擇接種科興或復必泰疫苗，最新安排下，除復必泰二價疫苗外，院舍院友仍可繼續選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗作為其第三、第四或第五劑疫苗。

政府表示，會在明年審視是否需要開展新一輪疫苗接種計劃，包括是否需要恆常化、決定優先群組，以及透過公私營醫界提供接種安排。