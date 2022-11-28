疫苗接種｜周四起可打二價疫苗 楊何蓓茵稱逾1.1萬人預約

合資格人士周四（1日）起可接種復必泰二價疫苗，昨日起可在網上預約。公務員事務局局長楊何蓓茵示，約有11,600人選擇二價疫苗，而長者到社區疫苗接種中心取即日籌，亦可以選擇是否接種二價疫苗，認為市民都希望有全面的保護，目前預約數字在預期之內，由於當局建議50歲或以上人士接種，預計這個年齡組別會多一些，但暫時未有統計哪個年齡組別較多人預約。

楊何蓓茵在一個電台節目中表示，政府訂購了190萬劑二價疫苗，第一批有77萬劑抵港，其他會陸續到港，政府會按時間安排其他批次付運，相信足夠應付需求，由於復必泰疫苗的運送及儲存受到限制，要再研究能否擴展至外展接種。至於會否考慮將二價疫苗作為第一針至第三針的選擇，她指，二價疫苗作為第四針加強劑是經過專家討論，要視乎進程。她指。現時本港絕大部分人已打了兩針，比率有近93%，已接種三針的近82%，亦有打了三針的人士受感後不需要打第四針。

