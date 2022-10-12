疫苗接種｜復必泰兒童幼兒配方准緊急使用　藥劑師學會料接種率增

復必泰疫苗兒童及幼兒配方，已批准在港作緊急使用。(資料圖片)

【22:00更新：加入醫院藥劑師學會意見】

政府公布，醫務衞生局長已根據法例第599K章《預防及控制疾病(使用疫苗)規例》認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用。

政府今日(12日)表示，與疫苗製造商商討進度良好，正等待對方提交供應兒童及幼兒配方的時間及資料。在傳播力強的變異病毒株威脅下，兒童是新冠疫苗接種計劃的重點保護對象之一，當局呼籲各位家長不宜等待，盡早安排為子女接種疫苗，讓他們及早得到保護。

顧問專家委員會認可使用效益大於風險

顧問專家委員會已向醫務衞生局長提交建議，認為在現時的疫情下，認可使用復必泰疫苗的兒童及幼兒配方作為預防新型肺炎的效益大於風險。醫務衞生局長經參考顧問專家委員會的意見，並考慮新型肺炎對公眾健康構成的威脅，認為有關認可屬必要，並且符合公眾利益，已行使《規例》第3條所賦予的權力，認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作指明目的。

為確保有關疫苗持續安全，有效及具品質保證，醫務衞生局長對上述認可附加條件，包括要求申請人必須繼續提交有關疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。

藥劑師學會歡迎引入幼童配方

香港醫院藥劑師學會歡迎政府引入兒童和幼兒配方復必泰，相信有助推高6個月至11歲小童的接種率，特別是6個月至4歲群組。學會指，這個年齡群組目前只能選擇接種科興滅活疫苗，認為一些喜歡外國疫苗的家長，或因而拒讓年幼子女打針。學會會長崔俊明稱，現時還未有二價新冠疫苗供兒童使用，呼籲家長盡快帶子女接種現時的一價疫苗。